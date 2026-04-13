Netflix anuncia una serie documental sobre Rafael Nadal

Publicado por Virginia Martínez 13 de abril, 2026

(AFP) El gigante de streaming Netflix anunció este lunes la emisión a partir de finales de mayo de una nueva serie documental deportiva en torno a la carrera de la leyenda española del tenis, Rafael Nadal, y su último año en el circuito ATP antes de su retirada en 2024.

"Su lucha incansable es su mayor legado", resumió la empresa estadounidense en sus redes sociales.

Este documental, disponible desde el próximo 29 de mayo, trazará un recorrido sobre la vida y la rica carrera del antiguo N.1 del mundo, poseedor de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, hasta su retirada en noviembre de 2024, después de años luchando contra las lesiones.

Netflix ya ha producido otras series documentales deportivas, como The Last Dance (El último baile), sobre los Chicago Bulls o Formula 1: drive to survive.