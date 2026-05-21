'Operation Epic Fury': Michael Bay prepara una película sobre una de las mayores misiones de rescate de EE UU

Publicado por Williams Perdomo 21 de mayo, 2026

Michael Bay dirigirá una nueva película inspirada en la operación militar “Operation Epic Fury”, centrada en el rescate de dos pilotos estadounidenses derribados en Irán durante los ataques de abril de 2026. El proyecto será desarrollado por Universal Pictures y adaptará un próximo libro del escritor Mitchell Zuckoff, cuya publicación está prevista para 2027.

Según publicó el medio especializado Deadline, la historia seguirá el operativo desplegado tras el derribo de un avión F-15E Strike Eagle en las montañas Zagros, en Irán. La misión para recuperar a ambos tripulantes fue descrita como una de las mayores operaciones de rescate militar en la historia reciente de Estados Unidos.

"Celebra el verdadero heroísmo"

La película supondrá una nueva colaboración entre Bay y Mitchell Zuckoff, autor de 13 Hours, libro en el que se basó 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, dirigida por el cineasta en 2016. El proyecto también reunirá nuevamente al director con los productores Erwin Stoff y Scott Gardenhour, colaboradores en títulos anteriores como Armageddon y Pain & Gain.

“Durante mis 30 años de carrera, he tenido una colaboración extraordinaria con el Departamento de Guerra y con increíbles miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En mi película 13 Horas, ningún equipo de rescate respondió al llamado de auxilio. Esta película trata sobre todos aquellos que respondieron al llamado en una de las operaciones más complejas, intrincadas y de alto riesgo de la historia reciente. Celebra el verdadero heroísmo y la inquebrantable dedicación de nuestros militares", dijo Bay en unos comentarios recogidos por Deadline.