Amazon considera relanzar ‘The Apprentice’ con Donald Trump Jr. como presentador

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de abril, 2026

El periódico The Wall Street Journal reveló este miércoles que la multinacional Amazon se encuentra actualmente estudiando la posibilidad de revivir el famoso reality show ‘The Apprentice’, el cual fue conducido por el presidente Donald Trump mucho antes de iniciar su carrera política. De acuerdo con lo publicado por el medio, fuentes familiarizadas con el asunto señalaron que las conversaciones están en este momento en una fase inicial y que la familia Trump todavía no ha sido contactada formalmente. A pesar de esto, el Journal explicó que Amazon está considerando fuertemente la idea de que el hijo del mandatario republicano, Donald Trump Jr., sea quien protagonice el rol de presentador en el caso de que el proyecto reciba luz verde.

Trump condujo originalmente el programa durante 14 temporadas, desde su inicio en el año 2004 hasta 2015, en las que los concursantes competían por obtener un puesto trabajando bajo su mando. El programa se convirtió en un auténtico éxito durante su emisión y terminó jugando un papel crucial en la construcción de la imagen pública del líder conservador. De hecho, aun cuando ha estado fuera del aire durante más de una década, ‘The Apprentice’ ha seguido generando ingresos a través de retransmisiones y acuerdos de sindicación, al punto de que The Hollywood Reporter reveló que Trump todavía gana entre 100.000 y 1 millón de dólares anuales en regalías del programa.

El Journal también reveló que un portavoz de Amazon confirmó que, si bien se han llevado a cabo conversaciones preliminares tras la adquisición de MGM por parte de la multinacional, el reinicio del famoso reality show no se encuentra actualmente en desarrollo activo. “Desde nuestra adquisición de MGM, hemos tenido discusiones internas preliminares sobre cuál es el siguiente paso para ‘The Apprentice’ como propiedad”, dijo el portavoz.

Si recibe luz verde, la nueva versión de ‘The Apprentice’ sería el más reciente esfuerzo de Amazon por poner a la familia Trump en el centro de su contenido. A finales de enero, Amazon estrenó ‘Melania’, un documental sobre la primera dama Melania Trump, durante las semanas previas a la segunda investidura presidencial de su esposo. Brett Ratner dirigió la película, logrando romper el récord de mejor estreno para un largometraje de no ficción en la última década tras debutar con 7 millones de dólares a nivel nacional.