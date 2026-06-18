SpaceX frena su euforia bursátil: las acciones caen 6,7% tras superar los $225

Cohete de SpaceX antes de su lanzamiento. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 18 de junio, 2026

Tras un histórico debut en bolsa y tres sesiones consecutivas de fuertes ganancias, las acciones de SpaceX comenzaron a caer este jueves.

Cerca de las 6:30 pm GMT, los títulos de la compañía de cohetes y satélites se cotizaban en $178,94, lo que representa una caída del 6,7% en la jornada, después de haber perdido cerca del 10% en algunos momentos. La empresa también cerró con pérdidas el miércoles.

Las acciones de SpaceX, que también se posiciona como un actor relevante en inteligencia artificial, habían superado los $225 el martes, momento en el que la empresa llegó a desplazar temporalmente a Microsoft como la cuarta compañía más valiosa del mundo.

Los analistas esperan el primer balance trimestral

Según analistas citados por AFP, este ascenso vertiginoso se debió al entusiasmo de los inversores por el potencial de crecimiento de SpaceX, potenciado además por la limitada cantidad de acciones disponibles en el mercado.

"Es solo un retroceso normal después de una subida acelerada tras la OPV", explicó Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

La empresa, que reportó una pérdida de $4.300 millones el año pasado, tiene como objetivo a largo plazo desarrollar centros de datos en el espacio. Sin embargo, los analistas no esperan que alcance la rentabilidad en el corto plazo.

Los mercados ahora esperan con atención el primer reporte de resultados trimestrales de SpaceX. "Van a tener que demostrar a los inversores que están cumpliendo con estas altas expectativas", señaló O’Hare. "Todos tendremos que esperar al primer informe de ganancias para ver si coincide con lo que esta fuerte subida ha sugerido que podría ser".

La anomalía bursátil que vale lo que el mercado sueña

Un informe de DataTrek Research, firma independiente de investigación de mercados y análisis bursátil, describió a SpaceX como una anomalía en el mercado bursátil: una empresa valorada en más de $2 billones a pesar de generar ingresos muy inferiores a los de Microsoft, Amazon u otras compañías de valoración similar.

"SpaceX es lo que los banqueros de inversión y vendedores de acciones llaman un ‘stock de soñar el sueño’: una inversión sin comparables reales pero con mucho potencial, respaldada por un equipo directivo creíble y un historial preliminar pero muy visible de éxito", señaló DataTrek. "Su valoración vale lo que el mercado quiera creer, y no está limitada por su desempeño financiero reciente".