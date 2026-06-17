Grok, la IA de Elon Musk, ya se usa en ataques militares de EEUU contra el régimen iraní

Una imagen con el logo de la IA Grok y de la red social X AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 17 de junio, 2026

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por la empresa xAI de Elon Musk, está siendo utilizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en operaciones de ataque, según reveló el Gobierno estadounidense en un documento judicial visto por AFP.

En un informe presentado este lunes ante un tribunal federal, el Departamento de Justicia (DoJ) defendió el uso de decenas de turbinas de gas en un enorme centro de datos de xAI, objetivo de una demanda ambiental interpuesta por la NAACP. Los fiscales federales argumentaron que cerrar el suministro eléctrico a estas instalaciones "amenaza la seguridad nacional, económica y energética de Estados Unidos al intentar cortar el suministro eléctrico a la innovación en inteligencia artificial que respalda las operaciones militares del Departamento de Guerra".

Grok impulsa el targeting del Pentágono

Según una declaración jurada del jefe de Inteligencia Artificial del Pentágono, Cameron Stanley, el modelo Grok ya se encuentra operativo en el Project Maven, el programa de targeting asistido por IA de las Fuerzas Armadas. Stanley destacó que el sistema Maven Smart Systems (MSS) "permitió a las tropas estadounidenses desplegar más de 2.000 municiones contra 2.000 objetivos distintos en solo 96 horas durante la Operación Epic Fury". El funcionario elogió especialmente la "gran eficiencia operativa" lograda gracias al Grok Gov Model.

La demanda de la NAACP acusa a xAI de operar decenas de turbinas sin los permisos correspondientes, violando la Ley de Aire Limpio, y sostiene que contaminan barrios mayoritariamente negros. Por su parte, xAI mantiene que las turbinas son temporales y móviles, por lo que no requieren los mismos permisos que las instalaciones fijas.

Anthropic fuera, xAI dentro: el giro del Pentágono hacia Musk

A finales de febrero, el Gobierno canceló sus contratos con Anthropic después de que esta empresa se negara a permitir el uso de sus herramientas para ataques totalmente automatizados y vigilancia masiva doméstica. Desde entonces, el Departamento de Defensa ha recurrido a competidores como Google, OpenAI y xAI.

Musk, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, integró en febrero su empresa xAI a SpaceX, que el pasado 12 de junio realizó la mayor salida a bolsa de la historia.