Trump anuncia que Walmart bajará los precios de varios productos por el 250.º aniversario de EEUU

Publicado por Joaquín Núñez 6 de julio, 2026

Donald Trump anunció este lunes que Walmart reducirá los precios de varios productos cotidianos, incluida la carne molida, como parte de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. El presidente hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde criticó a la Administración Biden y alentó a otras cadenas de supermercados a sumarse al acuerdo.

La noticia llegó apenas horas después de que Trump encabezara el acto de lanzamiento de las 'Trump Accounts' en la Casa Blanca. El nuevo programa federal otorga a los niños estadounidenses elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión con un aporte inicial de 1.000 dólares financiado por el Gobierno federal.

En este contexto, el presidente sostuvo sostuvo que el acuerdo con Walmart forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reducir el costo de vida de los estadounidenses.

"¡Excelentes noticias! Acabo de enterarme de que uno de los minoristas más grandes, mejores y más inteligentes de Estados Unidos, Walmart, bajará los precios, y mucho, a petición de mi Administración para celebrar el 250.º aniversario de nuestro gran país", escribió el presidente.

Como ejemplos, Trump mencionó que la cadena de supermercados reducirá el precio de una libra de carne molida en casi un 15%, entre otros productos. A su vez, criticó duramente a Joe Biden, afirmando sus políticas subieron los precios de manera "incompetente".

"Walmart está dando un paso al frente de manera grande y audaz, y otros minoristas deberían seguir el ejemplo de estos patriotas absolutos. ¡Juntos, haremos que Estados Unidos sea más fuerte y más grande que nunca!", añadió.

Hasta el momento, Walmart no ha publicado un anuncio oficial con detalles sobre el alcance, la duración o la fecha de entrada en vigor de las rebajas mencionadas por el presidente.