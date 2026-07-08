Los precios del petróleo se disparan tras el anuncio de Trump de que la tregua con Irán "ha terminado"

Publicado por Israel Duro 8 de julio, 2026

Los precios del petróleo se dispararon más de un 5 % el miércoles, inmediatamente después de que Donald Trump declarara que la tregua con Irán había terminado tras los nuevos ataques en Oriente Medio.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, subió un 5,3 % hasta 78,09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el principal índice de referencia estadounidense, subió un 5,4 % hasta alcanzar los 74,23 dólares por barril.

Estados Unidos lanzó nuevos y más intensos ataques aéreos contra Irán tras los ataques de la Guardia Revolucionaria contra buques en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con una serie de ataques de represalia contra bases estadounidenses en el Golfo, lo que acabó por agotar la paciencia de Trump.