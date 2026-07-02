Tesla deja atrás caída de 2025 y aumenta 25% sus ventas mundiales en el segundo trimestre

Publicado por Williams Perdomo 2 de julio, 2026

El fabricante de automóviles Tesla, especializado en vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, anunció este jueves que entregó más de 480.000 vehículos en todo el mundo durante el segundo trimestre. Se trata del 25% más que a principios de 2025.

Según su sitio web, la compañía, que no publica datos geográficos, entregó exactamente 480.126 vehículos a sus propietarios entre abril y junio.

Esta cifra supera la estimación consensuada de los analistas de FactSet (401.000 unidades) y la estimación elaborada por la propia compañía (406.024 unidades).

Los analistas de Deutsche Bank esperaban la entrega de 416.000 vehículos durante este período, señalando que Europa fue el principal motor de crecimiento (aproximadamente un +40%), seguida de China.

Las ventas en América del Norte, por el contrario, se desplomaron, retrocediendo 21%.

Numerosos incentivos para la compra de vehículos eléctricos, en particular un crédito fiscal federal de 7.500 dólares, fueron eliminados por el Gobierno de Donald Trump.