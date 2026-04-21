Las ventas minoristas suben más de lo esperado en marzo por el alza de los costos de energía

Publicado por Virginia Martínez 21 de abril, 2026

(AFP) Las ventas minoristas en el país superaron ampliamente las expectativas en marzo, según datos del gobierno publicados este martes que reflejan las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Las ventas aumentaron un 1,7% el mes pasado respecto al anterior, hasta 752.100 millones de dólares, un alza mayor de lo que preveían los analistas y el mayor salto en un año, indicó el Departamento de Comercio.

En comparación con hace un año, las ventas minoristas repuntaron un 4%.

Un aumento mensual del 15,5% en las ventas de las gasolineras

La aceleración se vio impulsada por un aumento mensual del 15,5% en las ventas de las gasolineras, a medida que los costos de la energía subieron en marzo por la guerra.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a partir del 28 de febrero desencadenaron la represalia de Teherán, que prácticamente bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Excluyendo las gasolineras, el conjunto de las ventas minoristas solo subió un 0,6% en términos mensuales.

Entre otras categorías, las ventas de vehículos de motor y de repuestos subieron un 0,5% respecto a febrero, mientras que las de tiendas de alimentación y bebidas se incrementaron un 0,7%.