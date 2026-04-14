Publicado por Williams Perdomo 14 de abril, 2026

La cadena 7-Eleven informó de que cerrará al menos 645 establecimientos durante su año fiscal 2026 (del 1 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027), como parte de una renovación integral que reemplaza locales con dificultades. A pesar de la decisión, la empresa asegura que espera seguir expandiéndose en el país.

La intención de la empresa es también cambiar las paradas rápidas por centros de comida rápida de estilo informal:

“Estas tiendas centradas en la comida están teniendo una gran acogida entre nuestros clientes y están impulsando las ventas promedio por día de tienda en un 18% más que el promedio de nuestro sistema”, dijo el presidente de 7-Eleven, Stan Reynolds, en la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre fiscal de la compañía y que fue reseñada por The New York Post.

“Seguiremos aprendiendo de estas tiendas y perfeccionando nuestro nuevo estándar para satisfacer las necesidades de los consumidores, tanto ahora como en el futuro.”

En ese sentido, la cadena señaló que los establecimientos renovados ofrecerán una gama más amplia de alimentos y bebidas, además de un catálogo de productos más extenso. Algunas ubicaciones, incluso, pasarán a convertirse en “tiendas de combustible al por mayor”, un formato que no se incluirá en el recuento oficial de locales de la compañía.