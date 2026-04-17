Cinco millones de niños, un nuevo modelo de inversión: así avanzan las Cuentas Trump

Publicado por Diane Hernández 17 de abril, 2026

Alrededor de cinco millones de menores en el país ya se han inscrito en las llamadas 'Cuentas Trump', un nuevo instrumento de inversión con beneficios fiscales creado mediante una disposición legislativa impulsada por el presidente Donald Trump.

Según declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante el foro "Invest in America" organizado por CNBC, aproximadamente 5 millones de niños ya forman parte del programa. De ese total, cerca de 1,2 millones serían elegibles para recibir una contribución inicial de 1.000 dólares por parte del Departamento del Tesoro, en el marco de un programa piloto.

Las cuentas fueron establecidas a través de la ley conocida como 'One Big Beautiful Bill' y están diseñadas como vehículos de inversión con impuestos diferidos para menores de edad. Su lanzamiento oficial está previsto para el 4 de julio.

Quiénes pueden acceder y cómo funcionan

De acuerdo con la información publicada por CNBC, todos los menores de 18 años con número de Seguro Social pueden abrir una cuenta. Sin embargo, el incentivo inicial de 1.000 dólares está limitado a niños nacidos entre 2025 y 2028.

Bessent subrayó que esta aportación pública busca ser solo un punto de partida. "Los 1.000 dólares son el inicio", afirmó, señalando que cada vez más empresas y filántropos están comprometiéndose a igualar o complementar esos fondos.

Las cuentas pueden recibir aportes adicionales provenientes de múltiples fuentes, incluidas organizaciones benéficas y gobiernos estatales o locales, lo que amplía su potencial como herramienta de ahorro a largo plazo.

Participación del sector privado

El programa también ha despertado interés en el sector empresarial. Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies, anunció compromisos por 6.250 millones de dólares para apoyar estas cuentas, sugiriendo que podrían sumarse más contribuciones en el futuro.

Dell destacó que el modelo permite iniciativas específicas, como apadrinar comunidades, escuelas o incluso grupos de niños, así como incentivar logros educativos o participación en servicio comunitario mediante aportes adicionales.

En cuanto a la infraestructura financiera, Bank of New York Mellon será responsable de la gestión de las cuentas iniciales, en colaboración con Robinhood, que desarrolla la aplicación digital asociada.