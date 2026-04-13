Las ventas de viviendas usadas cayeron en marzo

Publicado por Williams Perdomo 13 de abril, 2026

Las ventas de viviendas usadas en el país cayeron en marzo el 3,6 % respecto con el mes anterior, según datos publicados este lunes.

Poco menos de cuatro millones de viviendas cambiaron de manos durante el mes a ritmo anualizado, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), una caída del 1 % frente al mismo mes del año pasado y por debajo de las expectativas.

"Las ventas de viviendas en marzo se mantuvieron lentas y por debajo del ritmo del año pasado", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. La desconfianza de los consumidores y un crecimiento del empleo más débil desalentaron a los compradores, añadió.

Las tasas hipotecarias han aumentado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que llevó a la NAR a recortar su pronóstico de ventas para el año a un 4%, señaló.