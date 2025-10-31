Nvidia suministrará 260.000 chips para inteligencia artificial a Corea del Sur
El gigante tecnológico indicó que está trabajando para "expandir la infraestructura de inteligencia artificial del país asiático con más de un cuarto de millón de GPU en sus nubes soberanas y fábricas de IA".
El gigante tecnológico Nvidia anunció el viernes que suministrará 260.000 de sus chips más avanzados a Corea del Sur, luego de que su jefe ejecutivo, Jensen Huang, se reuniera con el presidente surcoreano Lee Jae Myung, quien ha dicho que quiere convertir a su país en una potencia de IA.
El país asiático es sede de dos de los principales fabricantes mundiales de chips de memoria, Samsung Electronics y SK hynix, que producen chips esenciales para la IA y centros de datos requeridos para esa tecnología.
Lee y Huang se reunieron este viernes al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña de Gyeongju.
Luego de la reunión, Nvidia indicó que está "trabajando con Corea del Sur para expandir la infraestructura de inteligencia artificial (IA) del país asiático con más de un cuarto de millón de GPU (unidad de procesamiento gráfico) de Nvidia en sus nubes soberanas y fábricas de IA".
Política
Trump cierra un acuerdo comercial con Corea del Sur: "Ha sido una sesión estupenda"
Carlos Dominguez
¿En qué consiste el acuerdo?
Tras las negociaciones del viernes, 50.000 de los chips serán para una nueva fábrica de IA construida por Samsung Electronics. Otros 50.000 chips serán para el SK Group y otro tanto para la automotriz Hyundai Motor Group.
Economía
Amazon se dispara en Bolsa por auge de computación en la nube para la IA
Víctor Mendoza
NAVER Cloud, que opera el principal motor surcoreano de búsqueda, recibirá 60.000 de los chips para expandir su infraestructura de IA.
Los restantes 50.000 chips serán enviados al Centro Nacional de Computacion IA, servicios de nube y proveedores de tecnología informática en toda Corea del Sur.
Nvidia, primera empresa en superar los $5 billones de capitalización bursátil
Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en $210,90 (+4,91 %), con lo que superaba la barrera de los $5 billones.
Los mercados alcanzaron estos datos gracias al optimismo sobre los acuerdos comerciales de Estados Unidos, el sector de la inteligencia artificial y un esperado recorte de tasas por la Reserva Federal.