Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel

Publicado por Williams Perdomo 18 de septiembre, 2025

El gigante de los microchips Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en su competidor Intel en proyectos conjuntos. La información fue confirmada por las dos compañías en un comunicado este jueves.

El acuerdo determina que las firmas desarrollarán productos para data centers y PCs, en un contexto de gran demanda de chips de alta performance por el boom de la inteligencia artificial.

Los chips de Nvidia conocidos como GPUs son muy demandados por parte de gigantes tecnológicos que construyen centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial.

“Esta colaboración histórica integra estrechamente la pila de IA y computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86: una fusión de dos plataformas de clase mundial. Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación”, dijo Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.