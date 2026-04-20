USA Rare Earth adquiere la minera brasileña Serra Verde por $2.800 millones y desafía el dominio chino en tierras raras

Publicado por Carlos Dominguez 20 de abril, 2026

La empresa USA Rare Earth anunció este lunes la compra de la compañía brasileña Serra Verde Group en una operación valorada en aproximadamente $2.800 millones, con el objetivo de convertirse en uno de los principales actores fuera de Asia en la producción de tierras raras.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos indispensables para fabricar imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos, robótica e inteligencia artificial.

La transacción, considerada "estratégica", se financiará con $300 millones en efectivo y la emisión de alrededor de $126,8 millones de nuevas acciones de USA Rare Earth. Se espera que se concrete en el tercer trimestre de 2026, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias habituales.

La empresa acordó en enero un paquete de financiación de deuda y capital por $1.600 millones con el Ejecutivo, mientras que Serra Verde, de propiedad privada, cerró en febrero un acuerdo de financiación por $565 millones con Washington.

Pela Ema: la mina que puede romper el monopolio chino

Serra Verde opera la mina de Pela Ema, ubicada en el estado brasileño de Goiás, que es el único yacimiento fuera de Asia que produce a gran escala los cuatro elementos magnéticos clave de las tierras raras, además de otro como el itrio. Según AFP, la compañía también cuenta con un acuerdo de suministro a largo plazo del 100% de su producción de estos elementos magnéticos.

Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, declaró en un comunicado oficial: "La adquisición de Serra Verde representa un paso transformador para cumplir nuestra ambición de construir un campeón global y el socio preferido en elementos de tierras raras, óxidos, metales e imanes". Humpton añadió que la mina Pela Ema es "un recurso excepcional y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar las cuatro tierras raras magnéticas a gran escala".

La acción de USA Rare Earth subió con fuerza en la Bolsa de Nueva York, registrando ganancias superiores al 14% poco después del anuncio.