La guerra de Irán disparó la inflación al 3,3% en marzo

Publicado por Israel Duro 10 de abril, 2026

El Índice de Precios al Consumo registró la mayor subida desde mayo de 2024. De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Estadísticas laborales, la inflación aumentó un 0,9% en términos desestacionalizados en marzo. En términos interanuales, el índice general aumentó un 3,3% sin ajustar estacionalmente.

El principal causante fue la gasolina, que subió un 21,2% como consecuencia de la crisis provocada por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Esto supone "casi las tres cuartas partes del incremento mensual del índice general", de acuerdo con la BLS, y arrastró al un incremento del índice de energía al 10,9 % en marzo.

Además, el coste de la vivienda también aumentó en marzo, en su caso, un 0,3%. Sin embargo, la agencia destaca que "el índice de alimentos se mantuvo sin cambios durante el mes, ya que el índice de comida fuera del hogar subió un 0,2%, mientras que el índice de comida en el hogar cayó un 0,2%".

La inflación subyacente (que excluye los alimentos y la energía) subió un 0,2% en marzo. La BLS destaca incrementos en las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario y el funcionamiento del hogar, la educación y los vehículos nuevos. "Por el contrario, los índices de atención médica, cuidado personal y coches y camiones de segunda mano se encontraban entre los principales índices que disminuyeron en marzo", indica su comunicado.

Cifras ligeramente mejores que las previsiones de los expertos

La inflación interanual registró una subida hasta el 3,3 %. Hasta febrero, el precio de los alimentos se incrementó hasta el 2,4% en los 12 meses anteriores. "El índice general, excluidos los alimentos y la energía, subió un 2,6% durante el año, tras un aumento del 2,5% en los 12 meses que finalizaron en febrero. El índice de la energía aumentó un 12,5% en los 12 meses que finalizaron en marzo. El índice de los alimentos aumentó un 2,7% durante el último año", explica el BLS.

La subida no obstante, es ligeramente menor que la prevista por los expertos tanto en lo referente a la subyacente (2,6 frente al 2,7 esperado) y la general (3,3% en lugar del 2,4 pronosticado).