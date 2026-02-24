Novo Nordisk reducirá los precios de sus medicamentos Ozempic y Wegovy

Publicado por Williams Perdomo 24 de febrero, 2026

La farmacéutica danesa Novo Nordisk, que está luchando contra la competencia en sus tratamientos contra la obesidad, dijo el martes que reducirá drásticamente los precios de sus medicamentos estrella en el país, anunciando un recorte del 50% para Wegovy y del 35% para Ozempic.

"Esta decisión se aplica a todas las dosis de estos medicamentos y refleja el compromiso de Novo Nordisk de mejorar la asequibilidad para los pacientes y los pagadores públicos y privados que enfrentan las complejidades del cambiante sistema de atención médica de Estados Unidos", afirmó la compañía en un comunicado.

A partir del 1 de enero de 2027, el precio de lista será de $675 por un mes de Wegovy, que actualmente cuesta alrededor de $1.350 al mes.

Ozempic y Rybelsus, tratamientos que actualmente cuestan alrededor de 1.000 dólares cada uno, también tendrán un precio de 675 dólares.

Novo Nordisk dijo que la reducción de precios tiene como objetivo permitir llegar a más pacientes.

"Reducir el precio de lista de Wegovy y Ozempic es la mejor estrategia para aprovechar la oportunidad sin precedentes de ayudar a más de 100 millones de personas que viven con obesidad y más de 35 millones de personas con diabetes tipo 2 en Estados Unidos", afirmó Jamey Millar, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Novo Nordisk en Estados Unidos.

A principios de febrero, Novo Nordisk prometió tomar medidas legales contra la cadena estadounidense Hims & Hers por ofrecer una copia de la nueva versión en píldora de Wegovy.

La limitada capacidad de producción de este exitoso fármaco llevó a la FDA a permitir temporalmente que las farmacias crearan los llamados "compuestos" o versiones imitadoras de Wegovy y Ozempic, un análogo utilizado para tratar la diabetes.

Esa autorización expiró el pasado 22 de mayo, pero Novo Nordisk se ha quejado de que todavía siguen existiendo versiones imitadoras de sus medicamentos.