Las critpomonedas sufren grandes caídas al reanudarse la venta de criptomonedas

Publicado por Israel Duro 1 de diciembre, 2025

La reanudación de venta de criptomonedas no ha traído respiro a sus principales referentes. Bitcoin, ethereum y solana comenzaron diciembre profundizando en las pérdidas que venían arrastrando desde el mes pasado.

Con la apertura de las bolsas europeas, las tres monedas digitales protagonizaban pérdidas superiores al 5%. Así, a las 7.30 am hora de Londres, El bitcoin se desplomaba hasta los 86.273,68 dólares, lo que significa un descenso de alrededor del 5,5 %.

Más fuertes fueron las pérdedas para ethereum, que perdió más de un 6,5 % en las primeras operaciones, hasta alcanzar los 2.831,95 dólares, o solana, que se derrumbaba cerca de un 8% y se cotizaba a 126,75 dólares. Otras monedas menos fuertes protagonizaban caídas incluso más pronunciadas. Es el caso de Dogecoin, de que se hundía un 8,4 %.

Caída en Asia

El desplome tras la apertura europea venía precedido por una caída en el valor de las empresas relacioadas en activos digitales en los mercados asiáticos. Algo en lo que el Banco Popular de China tiene mucho que ver tras unas declaraciones del sábado en las que se advertía sobre actividades ilegales relacionadas con las monedas digitales.

La caída de los activos digitales, no obstante, se encuadra en un contexto de temor generalizado en los mercados, tanto frente a un pinchazo abrupto de la burbuja de la IA como a la decisión final de la Fed sobre los tipos de interés. Esto se traduce en una "aversión al riesgo", según los analistas, que se está haciendo evidente a comienzo de último mes del año y que se refleja en la volatilidad que ha caracterizado a las bolsas en las últimas semanas.