Washington acusa a un venezolano del blanqueo de 1.000 millones de dólares mediante criptomonedas

Publicado por Diane Hernández 9 de enero, 2026

Un venezolano de 59 años, Jorge Figueira, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta 1.000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.

"Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente 1.000 millones de dólares, una escala de conducta delictiva que constituye una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública", dijo Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia (noreste), citada en un comunicado del departamento.

"El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo", añadió.

Figueira está acusado de haber utilizado "cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras privadas de criptomonedas y empresas inexistentes", explica la AFP en una noticia.

Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en EEUU y en países como Colombia, China, México y Panamá.

Figueira podría ser condenado a 20 años de cárcel si es hallado culpable, aseguró el Departamento de Justicia.