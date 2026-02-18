Estados Unidos toma acción contra el director de una cárcel vinculada a la detención de presos políticos en Nicaragua

Publicado por Sabrina Martin 18 de febrero, 2026

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este miércoles a Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó que la acción responde a su participación en una grave violación de los derechos humanos de un preso político.

La prisión de La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Nicaragua, alberga a la mayoría de los presos políticos del país y se ha convertido en un referente de la política represiva del régimen. El señalamiento sobre las condiciones y el trato a reclusos en ese centro ha sido parte de las preocupaciones expresadas por Washington en relación con la situación de derechos individuales en el país.

Fundamento jurídico de la medida

La sanción fue impuesta bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados de 2024. Esta disposición faculta al Departamento de Estado a revocar visas y prohibir el ingreso a territorio estadounidense a funcionarios extranjeros responsables de violaciones graves de derechos humanos o actos significativos de corrupción.

Mensaje de Washington

En su declaración pública, Rubio afirmó que Estados Unidos seguirá exigiendo rendición de cuentas por los crímenes atribuidos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, reiteró la exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos en Nicaragua.

En diciembre, la embajada informó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tomó acciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Para ello, el USTR evaluó más de 2.000 comentarios públicos y consultó con expertos de agencias gubernamentales y asesores autorizados.

Arancel gradual desde 2026

Como resultado de esa determinación, Estados Unidos anunció la imposición de un arancel gradual a bienes nicaragüenses que no se originen bajo el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR). El esquema comenzó a principios de este año con una tasa de 0 %, que aumentará a 10 % en 2027 y a 15 % en 2028.

La embajada señaló que el calendario y las tarifas podrían modificarse si Nicaragua no muestra avances en la resolución de los problemas señalados.