China refuerza su capacidad nuclear con más de 100 misiles intercontinentales en nuevos silos, señala informe
Aunque el Pentágono ya había confirmado la existencia de estas instalaciones, hasta ahora no había ofrecido una estimación pública sobre la magnitud del despliegue.
China dio un nuevo paso en la expansión de su capacidad militar estratégica al cargar más de 100 misiles balísticos intercontinentales en campos de silos recientemente construidos cerca de su frontera con Mongolia, según un borrador del informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos citado por Reuters.
La evaluación indica que Pekín probablemente ha desplegado más de 100 misiles intercontinentales DF-31 de combustible sólido en tres complejos de silos de nueva construcción. Aunque el Pentágono ya había confirmado la existencia de estas instalaciones, hasta ahora no había ofrecido una estimación pública sobre la magnitud del despliegue.
El documento no identifica objetivos específicos para los misiles y advierte que su contenido podría modificarse antes de su presentación formal al Congreso.
Expansión nuclear acelerada
El Pentágono concluye que China está expandiendo y modernizando sus fuerzas nucleares a un ritmo superior al de cualquier otra potencia con armas atómicas. La evaluación subraya que este proceso se desarrolla de forma sostenida y con escasa transparencia.
Funcionarios del régimen comunista han rechazado estas conclusiones, acusando a Washington de intentar desacreditar a China y de engañar deliberadamente a la comunidad internacional.
Taiwán y el riesgo de un conflicto regional
El informe también advierte que China se está preparando para poder luchar y ganar una guerra sobre Taiwán hacia finales de 2027. Pekín reclama la isla autónoma como propia y no ha descartado el uso de la fuerza.
La evaluación indica que el régimen está desarrollando capacidades de ataque de largo alcance desde el continente que podrían afectar las operaciones militares estadounidenses en la región del Indo-Pacífico.
Sin avances en control de armas
“Seguimos sin ver ningún interés por parte de Beijing en adoptar dichas medidas o en entablar conversaciones más amplias sobre control de armas”, señala el informe.
Este escenario adquiere mayor relevancia ante el próximo vencimiento del tratado Nuevo START de 2010, el último acuerdo vigente de control nuclear entre Estados Unidos y Rusia.
Algunos analistas advierten que extender el tratado sin la participación de China podría perjudicar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Gordon Chang sostuvo que este no es el momento para aceptar una prórroga del acuerdo con Moscú, al considerar que Rusia y China actúan como aliados de facto frente a Washington.
Chang afirmó que, mientras Pekín continúe rechazando de forma categórica todas las iniciativas estadounidenses de control de armas nucleares, cualquier tratado que excluya a China carecería de valor estratégico para Estados Unidos.