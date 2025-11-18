Reino Unido: la inteligencia británica alerta que los parlamentarios son el objetivo de reclutadores al servicio del espionaje chino

Publicado por Carlos Dominguez 18 de noviembre, 2025

El servicio británico de inteligencia interna, MI5, alertó a los parlamentarios de Reino Unido sobre los intentos de espionaje de China en su contra, en unas acusaciones que fueron firmemente rechazadas por el régimen comunista de Xi Jinping.

"Hoy, el MI5 emitió una alerta de espionaje" dirigida a los parlamentarios, "para advertirles que nuestras instituciones democráticas están siendo puestas en el punto de mira por actores chinos", declaró el martes el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, ante la Cámara de los Comunes.

Estos intentos también pueden dirigirse a "asistentes parlamentarios, economistas, empleados de centros de análisis, consultores en geopolítica o funcionarios", añadió el ministro.

De acuerdo a AFP, el MI5 comunicó a los parlamentarios los nombres de dos de estos reclutadores sospechosos, que operan especialmente en plataformas en línea.

Medidas para contrarrestar la influencia china

Para intentar "contrarrestar las amenazas planteadas por China y otros estados", Jarvis presentó el martes un conjunto de medidas, en particular para proteger el sistema electoral, con un refuerzo de las normas sobre las donaciones a candidatos y partidos políticos, y un endurecimiento de las sanciones para las personas acusadas de injerencia en los comicios.

El Gobierno lanzará también campañas de sensibilización dirigidas al personal político y parlamentario, así como a dirigentes universitarios y al mundo empresarial.

"Nuestro interés a largo plazo es seguir manteniendo relaciones con China, pero siempre nos defenderemos de cualquier país, incluida China, que intente interferir, influir o socavar la integridad de nuestras instituciones democráticas", insistió Dan Jarvis.

La ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, abordó este asunto con su homólogo chino, Wang Yi, a principios de noviembre, explicó el ministro.

China: las acusaciones son "maniobras despreciables"

La embajada china en Londres reaccionó con firmeza, calificando las acusaciones de "pura invención y calumnias malintencionadas".

Un portavoz de la embajada condenó además "estas maniobras despreciables por parte de Reino Unido". El vocero instó al Gobierno británico a "detener inmediatamente esta mascarada de falsas acusaciones y a no seguir adentrándose en el camino equivocado que perjudica las relaciones" entre ambos países.

Los laboristas protegen sus relaciones con China

Esta alerta llega pocas semanas después de la polémica suscitada por el abandono de los cargos contra dos hombres —uno de ellos empleado en el Parlamento británico— sospechosos de espionaje en favor de China.

El Gobierno laborista fue acusado de haber frustrado su juicio para no poner en peligro sus relaciones con el gigante asiático, algo que el Ejecutivo negó categóricamente.