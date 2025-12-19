Aumenta por tercer mes consecutivo la venta de viviendas existentes
La caída de los tipos hipotecarios reactiva el mercado, pero la escasez de oferta podría generar nuevas tensiones.
La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés) reportó que la venta de casas de segunda mano volvió a subir en noviembre, impulsada por la bajada de los tipos hipotecarios.
La venta de viviendas subió un 0,5% el mes pasado. Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, explicó que el aumento se debió a "las tasas hipotecarias más bajas este otoño".
"Sin embargo, el crecimiento del inventario está comenzando a estancarse", advirtió también Yun. "Con las ventas de propiedades en situación de dificultad en mínimos históricos y la riqueza inmobiliaria en máximos históricos, los propietarios no tienen prisa por poner sus propiedades a la venta durante los meses de invierno".
También advirtió que, si bien el crecimiento salarial supera el aumento de los precios de la vivienda, la asequibilidad futura podría verse afectada si la oferta de viviendas no se ajusta al ritmo de la demanda.
"Como ha sucedido durante todo el año, las ventas de viviendas unifamiliares superaron a las de condominios en noviembre", señaló también Yun. "El precio típico de un condominio fue un 13,5% inferior al de una vivienda unifamiliar. Sin embargo, el precio de compra no incluye las cuotas de la comunidad de condominios, que están aumentando y encareciendo estas compras".
Otros datos destacados de la vivienda en noviembre recogidos en el reporte son que:
- El inventario total de viviendas disminuyó un 5.9% con respecto al mes anterior.
- En comparación con el año anterior, las ventas de viviendas existentes disminuyeron un 1.0%.
- El precio de venta promedio aumentó un 1.2% con respecto al año anterior, situándose en $409,200, pero este nivel fue inferior a los observados en los últimos meses.
- La popular hipoteca a tasa fija a 30 años se situó en torno al 6.2% en noviembre, una disminución con respecto a los niveles observados en meses anteriores.