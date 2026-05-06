El valor de mercado de Samsung Electronics supera el billón de dólares

Publicado por Williams Perdomo 6 de mayo, 2026

El valor de mercado de la surcoreana Samsung Electronics superó el billón de dólares por primera vez el miércoles, impulsada por el auge de los chips de inteligencia artificial, que ha llevado al índice bursátil Kospi de Seúl a máximos históricos.

La compañía se ha consolidado como un actor clave, junto con su rival nacional SK hynix, en el suministro de chips de alto rendimiento que demandan las empresas que se esfuerzan por mantenerse al día con la industria de la inteligencia artificial, que evoluciona rápidamente.

Samsung registró la semana pasada beneficios récord en el primer trimestre, un anuncio que se produce en un momento en que el Gobierno surcoreano se esfuerza por entrar en el podio y situarse entre las tres principales potencias mundiales de la inteligencia artificial, junto con Estados Unidos y China.

Las acciones de la compañía se dispararon casi un 12% en la sesión matutina del miércoles, lo que impulsó su valor de mercado por encima del hito del billón de dólares.

SK hynix subió alrededor de un 10%.

Esto se produjo cuando el índice de referencia Kospi del país se disparó más de un cinco%, superando los 7.000 puntos por primera vez en la apertura de la sesión.

Las acciones de Samsung han subido alrededor de un 300% durante el último año, impulsadas por el auge de la inteligencia artificial que fomenta el crecimiento de Corea del Sur.

Según informó Bloomberg News, la compañía es la segunda empresa asiática, después de Taiwan Semiconductor Manufacturing, en alcanzar una capitalización de mercado de un billón de dólares.