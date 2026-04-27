China bloquea la adquisición de la firma de IA Manus por parte de Meta

Publicado por Williams Perdomo 27 de abril, 2026

China anunció este lunes su bloqueo a la adquisición por parte del gigante estadounidense Meta de Manus, un agente de inteligencia artificial (IA) diseñado por una startup china actualmente con sede en Singapur.

La matriz de Facebook e Instagram había indicado a finales de diciembre de 2025 que había alcanzado un acuerdo para adquirir Manus, uno de los representantes más prometedores de los agentes de IA autónomos, la nueva revolución del sector.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el poderoso organismo chino de planificación económica, indicó en un comunicado haber "emitido una decisión de prohibición de inversión relativa a la adquisición del proyecto Manus por inversores extranjeros".

La instancia exige a las partes implicadas que anulen esta operación de adquisición, subrayó el comunicado.

Analistas ya habían advertido que la operación corría el riesgo de ser bloqueada por los reguladores.

En marzo, el diario Financial Times afirmó que Pekín había prohibido a los dos cofundadores de la empresa abandonar China.

La rivalidad entre China y Estados Unidos en el ámbito de la IA refleja una lucha estratégica por el control de esta tecnología, considerada crucial para la economía del futuro.