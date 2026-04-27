De la escasez al crecimiento: el nuevo auge de las farmacias rurales tras las políticas de Trump

Publicado por Diane Hernández 27 de abril, 2026

Las políticas sobre medicamentos recetados impulsadas por el presidente Donald Trump están comenzando a transformar el panorama farmacéutico en el país, con efectos visibles tanto en el bolsillo de los pacientes como en la recuperación de las farmacias independientes, especialmente en zonas rurales.

El mandatario anunció recientemente un acuerdo con la biotecnológica Regeneron destinado a reducir el precio de los fármacos y atraer entre 10.000 y 27.000 millones de dólares en producción nacional. Según explicó desde el Despacho Oval, 17 de las principales compañías farmacéuticas del mundo, que representan el 80% del mercado de medicamentos de marca, se han comprometido a vender sus productos en Estados Unidos al precio más bajo disponible a nivel global. Trump calificó la medida como "la mayor bajada de precios de medicamentos con receta en la historia del país".

Un giro proteccionista

La estrategia se apoya además en un giro proteccionista. A comienzos de abril, la Administración impuso aranceles del 100% a productos farmacéuticos e ingredientes patentados importados, con el objetivo de incentivar la fabricación nacional. Las grandes empresas deberán cumplir esta medida a partir del 31 de julio, mientras que las más pequeñas tendrán plazo hasta el 29 de septiembre. Aquellas compañías con planes aprobados de relocalización podrán acceder a un arancel reducido del 20%, que aumentará progresivamente hasta 2030. Paralelamente, la FDA ha agilizado procesos regulatorios para acelerar la producción interna.

Los primeros resultados reflejan una respuesta contundente de la industria. Solo en 2025, las farmacéuticas anunciaron más de 370.000 millones de dólares en inversiones en manufactura dentro del país. Entre los principales compromisos destacan los 27.000 millones de dólares de Eli Lilly para nuevas instalaciones, los 55.000 millones de Johnson & Johnson, y los 50.000 millones de AstraZeneca, además de inversiones adicionales de gigantes como Novartis y Roche.

Este proceso de relocalización está generando alrededor de 44.000 empleos directos y marca un cambio significativo en la dependencia exterior: hasta ahora, entre el 70% y el 80% de los medicamentos genéricos en EEUU se producían con ingredientes activos provenientes principalmente de China e India.

De márgenes ajustados y escasez de productos

El impacto es especialmente relevante para las farmacias rurales y de pequeñas ciudades, que durante años han operado con márgenes ajustados y han sufrido escasez de productos y volatilidad en los precios. La producción nacional, al acortar las cadenas de suministro, ya está contribuyendo a mejorar el abastecimiento y a estabilizar medicamentos esenciales como antibióticos y tratamientos para la diabetes.

Además, la instalación de nuevas plantas en regiones del interior y sur del país está dinamizando las economías locales, elevando salarios y fortaleciendo redes de proveedores, factores que indirectamente sostienen la viabilidad de las farmacias independientes.

El programa federal de transformación de la salud rural

Estas medidas se complementan con el programa federal de transformación de la salud rural, que busca garantizar el acceso sostenible a servicios médicos y posiciona a las farmacias comunitarias como actores clave en la atención sanitaria de proximidad.

En conjunto, las políticas impulsadas por la Casa Blanca apuntan no solo a reducir los precios de los medicamentos, sino también a reconstruir la infraestructura farmacéutica nacional y revitalizar el tejido económico de las comunidades más pequeñas.