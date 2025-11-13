Red Bull, investigado por la Unión Europea por prácticas anticompetitivas

Publicado por Virginia Martínez 13 de noviembre, 2025

La Unión Europea anunció este jueves una investigación a Red Bull, fabricante de bebidas energéticas. El bloque aseguró tener sospechas de que la empresa austriaca abusó de su posición dominante en el mercado y pudo obligar a los europeos a pagar precios más elevados.

De acuerdo con AFP, la Comisión Europea manifestó su preocupación por los "incentivos monetarios y no monetarios" ofrecidos por Red Bull a clientes como supermercados y gasolineras para que dejaran de vender bebidas energéticas rivales en tamaños superiores a 250 mililitros.

También sospecha que Red Bull trató de reducir la visibilidad de sus rivales en esas tiendas "al menos en los Países Bajos", pero no mencionó otros Estados de la UE.

Los investigadores antimonopolio de la UE hicieron una redada en las instalaciones de Red Bull en 2023, una medida que el gigante impugnó ante los tribunales. En octubre, un alto tribunal de la UE dictaminó que la decisión de inspeccionar Red Bull estaba bien fundada, según Bruselas.

No hay fecha límite para que el poderoso regulador antimonopolio de la UE complete su investigación y la apertura de una investigación no prejuzga el resultado.

"Queremos ver si estas prácticas pueden estar manteniendo los precios altos y limitando la oferta de bebidas energéticas para los consumidores", dijo la jefa de Competencia de la UE, Teresa Ribera.

"Esta investigación forma parte de los continuos esfuerzos de la Comisión por hacer cumplir las normas de competencia en la cadena de suministro de alimentos en beneficio de los consumidores europeos", dijo Ribera.