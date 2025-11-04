Francia investiga a AliExpress, Shein, Temu y Wish por la venta y difusión de contenidos pornográficos accesibles a menores

Publicado por Carlos Dominguez 4 de noviembre, 2025

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes de Francia (DGCCRF) contactó con la Fiscalía de París tras "constatar la comercialización de muñecas de carácter pedopornográfico por parte de AliExpress", dos días después de señalar el mismo tipo de ventas en la plataforma Shein.

La "descripción y la clasificación" de estas muñecas en la página web "hacen que sea difícil dudar del carácter pedopornográfico del contenido", indicó ese organismo en un comunicado el lunes.

Por su parte, AliExpress indicó a AFP, que "los anuncios en cuestión fueron retirados" tan pronto como tuvieron conocimiento de ellos, después de que la radio RMC revelara la venta de este tipo de productos en la plataforma asiática.

La autoridad antifraude también constató la comercialización de "varios contenidos pornográficos" en AliExpress y en "otras plataformas, sin ninguna medida de filtrado" que limite su acceso.

"Colaboraremos al 100 % con la justicia", anunció el martes el portavoz de Shein en Francia, quien ha respondido por primera vez al escándalo en RMC. Aseguró que el asunto es "grave, inaceptable e intolerable".

Temu y Wish también están implicadas

El Ministerio de Economía precisó a la prensa que Temu y Wish, otras dos plataformas de venta en línea, también estaban siendo investigadas por la difusión de contenidos pornográficos sin medidas de verificación de edad, confirmando una información publicada por los diarios Le Parisien y Le Figaro.

"Si estos comportamientos se repiten, solicitaré que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés", precisó el lunes el ministro de la Economía, Roland Lescure.

Por otra parte, la autoridad antifraude advirtió en un comunicado que "en ausencia de medidas de filtrado eficaces destinadas a proteger a los menores, la ley prevé penas de hasta 3 años de prisión y multas de 75.000 euros ($86.450)".

"Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento de las plataformas implicadas y señalados al fiscal de la República y a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Numérica (Arcom), organismo regulador competente en la materia", añadió.

La Fiscalía investiga a las plataformas

Tras la denuncia, la Fiscalía de París abrió cuatro investigaciones distintas, una por cada plataforma: Shein, AliExpress, Temu y Wish.

Todas por "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores".

Dentro de estas investigaciones solo las plataformas Shein y AliExpress están siendo investigadas por "difusión de imagen o representación de un menor con carácter pornográfico", es decir, por la venta de estas muñecas con apariencia infantil, precisó la Fiscalía.

La investigación de Temu "no tiene nada que ver con la venta de muñecas sexuales con apariencia de niños", aclaró por su parte esa compañía en una declaración enviada a AFP el martes.