Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Entran en vigor en EEUU los aranceles a camiones y autobuses

El gobierno busca favorecer la industria nacional, reducir el déficit comercial y generar nuevos ingresos públicos, además de presionar a los principales productores internacionales para negociar condiciones más beneficiosas para productos estadounidenses.

Imagen de archivo de un camión de carga

Imagen de archivo de un camión de cargaAFP

Diane Hernández
Publicado por
Diane Hernández

A partir de este sábado, los camiones medianos y pesados y los autobuses importados en Estados Unidos estarán sujetos a aranceles, como parte de la estrategia económica del presidente Donald Trump, aunque con ciertas exenciones.

Los camiones importados enfrentarán un arancel del 25%, mientras que los autobuses tendrán una sobretasa del 10%. La medida se suma a los recargos sobre productos estratégicos como acero, aluminio, automóviles, cobre y madera para construcción, establecidos desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de este año.

El gobierno busca favorecer la industria nacional, reducir el déficit comercial y generar nuevos ingresos públicos, además de presionar a los principales productores internacionales para negociar condiciones más benefiociosas para productos estadounidenses.

El American Trucking Associations, lobby que representa a más de 37.000 empresas de transporte por carretera, había solicitado al gobierno que no aplicara los aranceles.

Sin embargo, los nuevos impuestos no se aplicarán completamente a los camiones de Canadá y México, siempre que cumplan con los criterios del T-MEC. Por el momento, solo las piezas no fabricadas en EEUU estarán sujetas al arancel del 25%, mientras el Departamento de Comercio define su aplicación.

En cambio, el arancel del 10% para autobuses se aplicará plenamente a los vehículos importados de ambos países, incluso si están cubiertos por el T-MEC.

Recomendaciones

tracking