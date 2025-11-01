Entran en vigor en EEUU los aranceles a camiones y autobuses

Publicado por Diane Hernández 1 de noviembre, 2025

A partir de este sábado, los camiones medianos y pesados y los autobuses importados en Estados Unidos estarán sujetos a aranceles, como parte de la estrategia económica del presidente Donald Trump, aunque con ciertas exenciones.

Los camiones importados enfrentarán un arancel del 25%, mientras que los autobuses tendrán una sobretasa del 10%. La medida se suma a los recargos sobre productos estratégicos como acero, aluminio, automóviles, cobre y madera para construcción, establecidos desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de este año.

El gobierno busca favorecer la industria nacional, reducir el déficit comercial y generar nuevos ingresos públicos, además de presionar a los principales productores internacionales para negociar condiciones más benefiociosas para productos estadounidenses.

El American Trucking Associations, lobby que representa a más de 37.000 empresas de transporte por carretera, había solicitado al gobierno que no aplicara los aranceles.

Sin embargo, los nuevos impuestos no se aplicarán completamente a los camiones de Canadá y México, siempre que cumplan con los criterios del T-MEC. Por el momento, solo las piezas no fabricadas en EEUU estarán sujetas al arancel del 25%, mientras el Departamento de Comercio define su aplicación.

En cambio, el arancel del 10% para autobuses se aplicará plenamente a los vehículos importados de ambos países, incluso si están cubiertos por el T-MEC.