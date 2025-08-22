Canadá elimina los aranceles a los productos de EEUU que cumplen con el T-MEC

Publicado por Carlos Dominguez 22 de agosto, 2025

Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), anunció el viernes el primer ministro, Mark Carney.

Esta medida responde a las exenciones otorgadas a principios de mes por Washington a los productos canadienses. Sin embargo, los aranceles canadienses sobre los automóviles, el acero y el aluminio estadounidenses se mantendrán por ahora.

A partir del 1 de septiembre, el Gobierno canadiense "eliminará los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses", en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que equiparará los gravámenes de Ottawa con los aranceles estadounidenses vigentes, dijo Carney en rueda de prensa.

"Canadá y Estados Unidos han restablecido el libre comercio para la gran mayoría de nuestros productos", añadió, explicando que, en comparación con sus socios comerciales, las exportaciones canadienses seguían estando sujetas a un bajo nivel de aranceles estadounidenses.

Por su parte, la Administración Trump declaró a CBS: "Acogemos con satisfacción esta medida de Canadá, que debería haberse tomado hace tiempo".

"Esperamos continuar nuestras conversaciones con Canadá sobre las preocupaciones de la Administración en materia de comercio y seguridad nacional", añadió la Casa Blanca.

El anuncio de Carney tiene lugar al día siguiente de una llamada con el presidente Donald Trump y en momentos en que Canadá y Estados Unidos intensifican negociaciones para un acuerdo comercial más amplio.