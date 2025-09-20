El Gobierno de los EEUU cobraría una comisión de miles de millones de dólares por negociar el acuerdo de TikTok

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de septiembre, 2025

El Gobierno de Estados Unidos tiene previsto cobrar una comisión de varios miles de millones de dólares a cambio de mediar el acuerdo que sellará la transferencia del control de las operaciones de TikTok en el país.

La cifra —aún en discusión— sería multimillonaria y convertiría la intervención estatal en un ingreso directo por facilitar una operación compleja, con muchas implicaciones geopolíticas y comerciales.

Según una exclusiva del Wall Street Journal, los futuros compradores de la afamada plataforma aceptarían pagar esa comisión al Tesoro u otra entidad federal como contrapartida por negociar con Pekín y garantizar la transición del control desde ByteDance hacia un consorcio con participación mayoritaria estadounidense. A pesar de que existe un marco de acuerdo preliminar, acordado entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino XI Jinping, aún hay muchos detalles clave por resolver. Por ejemplo, el monto y la estructura del pago no están cerrados y las conversaciones continúan entre Washington y Pekín.

Bajo el esquema que se discute, el WSJ reportó que un grupo de nuevos y actuales inversores —con nombres como Silver Lake y Oracle entre los posibles participantes— controlaría aproximadamente la mitad de la nueva entidad que operaría TikTok en Estados Unidos, con ByteDance recudiendo notablemente su participación para cumplir con la normativa nacional aprobada por el Congreso. La operación, de concretarse, pondría fin a meses de incertidumbre sobre la permanencia de la app en el mercado estadounidense, abriendo, además, una inédita fuente de ingresos multimillonarios para el Gobierno federal.

“Los banqueros de inversión que asesoran en un acuerdo típico reciben comisiones de menos del 1% del valor de la transacción, y el porcentaje generalmente disminuye a medida que aumenta el tamaño del trato”, reportó el WSJ. “Las operaciones de TikTok en EE. UU. podrían valer muchos miles de millones de dólares dependiendo del resultado final del acuerdo. Aun así, una tarifa de miles de millones de dólares sería algo sin precedentes”.

De acuerdo con los expertos, la Casa Blanca está tratando al caso TikTok como un caso excepcional por razones geopolíticas: la misma lógica que justificó reclamar una porción de las ventas de chips de Nvidia a China se usa ahora para convertir la intermediación en una fuente de ingresos para las arcas del Estado.

Sin embargo, juristas consultados por el WSJ advierten dos riesgos inmediatos o potenciales: primero, que cobrar por concesiones vinculadas a seguridad nacional podría entrar en conflicto con normas administrativas y abrir un camino a batallas judiciales; segundo, que el precedente político —convertir una intervención diplomática en una transacción lucrativa— podría generar conflicto entre legisladores de ambos partidos, alimentando las críticas sobre la relación del Gobierno federal con empresas en asuntos estratégicos.

El posible cobro forma parte de una tendencia más amplia de la Administración a reclamar ventajas económicas o institucionales en acuerdos privados de alto impacto. Si la comisión se confirma, sería un precedente notable: el Gobierno federal percibiendo una remuneración directa por negociar con una potencia extranjera el destino de una empresa tecnológica gigante, acusada de dañar directamente al público estadounidense.