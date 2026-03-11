Del Estado Dorado al nuevo Sur empresarial: Yamaha se une a la migración corporativa

Publicado por Diane Hernández 11 de marzo, 2026

Durante décadas, California fue sinónimo de innovación, industria tecnológica y expansión corporativa. Sin embargo, en los últimos años varias grandes compañías han reubicado sus sedes o parte de sus operaciones fuera del estado, en una tendencia que refleja cambios estratégicos en el entorno empresarial estadounidense.

La decisión más reciente proviene de Yamaha Motor Company, que anunció el traslado de la sede estadounidense de su filial Yamaha Motor Corporation U.S.A. desde Cypress, en el sur de California, hacia Kennesaw, en el estado de Georgia. El proceso se realizará de forma gradual entre finales de 2026 y 2028, poniendo fin a casi medio siglo de presencia corporativa en el mismo campus californiano.

El traslado de Yamaha

La empresa japonesa —fabricante global de motocicletas, motores marinos, vehículos todoterreno y equipos industriales— había establecido su sede estadounidense en Cypress en 1979, tras adquirir el terreno un año antes.

El plan actual contempla vender el campus de aproximadamente 25 acres, que incluye oficinas y almacenes, mientras que las funciones corporativas y financieras se trasladarán al centro operativo de Kennesaw.

En realidad, el cambio forma parte de una estrategia más larga. Varias divisiones de la compañía ya habían sido trasladadas previamente a Georgia:

La división marina se trasladó a Kennesaw en 1999.

La unidad de deportes motorizados lo hizo en 2019.

La reubicación final consolida estas operaciones en un único centro administrativo y operativo.

Según la empresa, la medida forma parte de una reforma estructural orientada a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones en Estados Unidos, en un contexto de aumento de costos y cambios en el mercado.

Las autoridades estatales de Georgia celebraron el anuncio. El gobernador Brian Kemp afirmó que la llegada de la sede estadounidense de Yamaha refuerza la posición del estado como destino para nuevas inversiones industriales.

Un fenómeno más amplio de reubicaciones reorganización corporativa en Estados Unidos. En la última década, numerosas compañías han movido sus sedes fuera de California o han redistribuido sus operaciones hacia estados con menor carga fiscal o costos operativos más bajos.



Entre los casos más citados se encuentran:



Tesla, que trasladó su sede corporativa desde Palo Alto a Austin en 2021.

en 2021. SpaceX, que trasladó su sede a Starbase, también en Texas .

. X (Twitter), que reubicó su base desde San Francisco a Austin .

. Chevron, que trasladó su sede de San Ramon a Houston en 2024.

en 2024. Toyota Motor North America, que años antes había movido su sede desde Torrance a Plano, Texas.

Otros trasladaron sedes corporativas a Texas o a otros estados durante los últimos años.



En muchos casos, las empresas mantienen operaciones o empleados en California, incluso después de mover sus oficinas centrales. El traslado de Yamaha se suma a un fenómeno más amplio de. En la última década, numerosas compañías han movido sus sedes fuera de California o han redistribuido sus operaciones hacia estados con menor carga fiscal o costos operativos más bajos.Entre los casos más citados se encuentran:Otros grupos empresariales —entre ellos Charles Schwab, Hewlett Packard Enterprise, CBRE Group, American Airlines o McKesson— tambiéndurante los últimos años.En muchos casos, las empresas mantienen operaciones o empleados en California, incluso después de mover sus oficinas centrales.

Factores económicos detrás de los traslados

Las razones citadas por las compañías varían según el caso, pero suelen incluir factores económicos y regulatorios.

California posee una de las cargas fiscales más elevadas del país: un impuesto corporativo estatal del 8,84 % y la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal de hasta un 13,3 %. Además, el estado aplica regulaciones laborales y ambientales consideradas entre las más estrictas de Estados Unidos.

En contraste, estados como Texas, Georgia o Tennessee ofrecen incentivos fiscales, menor regulación y costos inmobiliarios más bajos, factores que muchas empresas consideran al evaluar sus estructuras operativas.

El caso de ExxonMobil, otra movida a la zona MAGA



La petrolera informó que planea trasladar su domicilio corporativo desde New Jersey a Texas, argumentando que el estado ofrece un marco legal y regulatorio más favorable para las empresas.



El director ejecutivo de la compañía, Darren Woods, Un cambio similar, aunque en otro contexto, fue anunciado por ExxonMobil esta semana.La petrolera informó que planea trasladar su domicilio corporativo desde New Jersey a Texas, argumentando que el estado ofrece unpara las empresas.El director ejecutivo de la compañía, Darren Woods, señaló que Texas ha realizado "un esfuerzo notable por integrar a la comunidad empresarial", lo que permite maximizar el valor para los accionistas.

Un debate abierto sobre el futuro empresarial del 'Estado Dorado'

A pesar de estas salidas corporativas, California sigue siendo la mayor economía estatal de Estados Unidos y un centro clave para industrias tecnológicas, entretenimiento y capital de riesgo.

El movimiento de compañías hacia otros estados refleja, más que un éxodo absoluto, una redistribución geográfica del crecimiento empresarial, impulsada por cambios en la logística, el trabajo remoto, la fiscalidad y las cadenas de suministro.

En ese contexto, la decisión de Yamaha simboliza una tendencia que continúa redefiniendo el mapa económico estadounidense: grandes empresas optimizan su estructura territorial en busca de eficiencia, talento y condiciones competitivas en diferentes regiones del país.