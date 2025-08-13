Trumpnomics: Las bolsas se disparan a nuevos récords tras el dato de inflación de EEUU y la perspectiva de una bajada de tipos

Publicado por Israel Duro 13 de agosto, 2025

Las dudas sembradas desde la izquierda sobre si los mercados creerían los datos económicos de Donald Trump tras la destitución de la anterior responsable de las cifras económicas han quedado sepultadas bajo un alud de verde que ha llevado a las bolsas de EEUU y Tokio a nuevos récords tras la publicación de los datos de inflación de julio de EEUU, que mejoraron las expectativas de los analistas. El hecho de que los precios se mantuvieran estables en medio de la tormenta arancelaria de Trump despeja la vía para que la Fed baje los tipos de interés, lo que animó a los inversores a comprar en la jornada del martes.

Los índices Nasdaq (+1,39%) y S&P 500 (+1,14 %) alcanzaron nuevos récords, con 21.681,90 y 6.445,76 puntos respectivamente. El Dow Jones ganó un 1,10 %. Poco después, el Nikkei japonés rompía por primera vez la barrera de los 43.000 puntos.

Trump presume de datos

Unos datos que fueron celebrados por Trump en su cuenta de Truth Social a través de varias publicaciones. En una de ellas, recogía los récords registrados por los parqués estadounidenses, mientras que en un segundo destaca el éxito de su política económica -especialmente los aranceles-.

"Se están recaudando billones (trillion) de dólares en aranceles, lo que ha sido increíble para nuestro país, su mercado bursátil, su riqueza general y prácticamente todo lo demás. Se ha demostrado que, incluso en esta fase tan avanzada, los aranceles no han provocado inflación ni ningún otro problema para Estados Unidos, salvo la entrada masiva de EFECTIVO en las arcas del Tesoro. Además, se ha demostrado que, en su mayor parte, los consumidores ni siquiera están pagando estos aranceles, sino que son principalmente las empresas y los gobiernos, muchos de ellos extranjeros, los que están corriendo con los gastos".

Ajuste de cuentas con Goldman Sachs por su "mala predicción" sobre los aranceles

El presidente, además, aprovechó para ajustar cuentas con Goldman Sachs y en especial con su CEO, David Solomon, acusándoles de haber hecho "una mala predicción tanto sobre las repercusiones en el mercado como sobre los propios aranceles". Trump incluso recomendó a David Solomon "buscarse un nuevo economista" o "centrarse en ser DJ".

"David Solomon y Goldman Sachs se niegan a reconocer lo que es evidente. Hace mucho tiempo hicieron una mala predicción tanto sobre las repercusiones en el mercado como sobre los propios aranceles, y se equivocaron, al igual que se equivocan en tantas otras cosas. Creo que David debería salir y buscarse un nuevo economista o, tal vez, debería centrarse en ser DJ y no molestarse en dirigir una importante institución financiera".

Los analistas: "Nada parece impedir que la Fed reduzca sus tasas de interés en septiembre"

Los analistas, aunque no tan contundentes como Trump, también apuntaron a que el hecho de que la guerra comercial no se haya dejado sentir en la inflación ha sido clave para los buenos datos bursátiles. En declaraciones a AFP, Angelo Kourkafas, de Edward Jones, apuntó que, tras conocer los datos del índice de precios al consumo (IPC), "el mercado da un suspiro de alivio al constatar que el temido impacto de los aranceles era menos evidente en las cifras de julio que en las de junio".

En consecuencia, "nada parece impedir que la Fed reduzca sus tasas de interés en septiembre", en la próxima reunión de política monetaria, afirmó Kourkafas. Una opinión ampliamente compartida entre los analistas, la mayoría de los cuales cree que el banco central estadounidense bajará sus tasas de interés un cuarto de punto porcentual a finales del verano boreal.