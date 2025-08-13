Perplexity AI ofrece a Google $ 34.500 millones por Chrome

Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2025

La empresa de inteligencia artificial Perplexity AI ofreció este martes a Google 34.500 millones de dólares por su popular navegador web Chrome, que el gigante de internet podría verse obligado a vender como parte de un proceso antimonopolio.

La astronómica suma propuesta en una carta de intención por parte de la startup de San Francisco es casi el doble del valor de esa empresa, que según se informa alcanzó los 18.000 millones de dólares en una reciente ronda de inversión.

"Esta propuesta está diseñada para satisfacer una solución antimonopolio en el más alto interés público, al colocar a Chrome con un operador calificado e independiente enfocado en la continuidad, la apertura y la protección del consumidor", dijo en la misiva el director ejecutivo de Perplexity, Aravind Srinivas.

Google espera el dictamen de un juez de distrito sobre los "resarcimientos" que impondrá, tras una decisión histórica que el año pasado determinó que la empresa tecnológica mantenía prácticas monopolísticas en las búsquedas en la web.

Abogados del gobierno estadounidense han pedido que Google se deshaga de su navegador y alegan que la inteligencia artificial está a punto de impulsar aún más la posición dominante de Google.

Google ha pedido al tribunal que rechace la opción de separarse de Chrome y se espera la decisión judicial sobre este tema a finales de mes.

La oferta de Perplexity y sus detractores

La oferta de Perplexity por Chrome "no debería ser tomada en serio", dijo en una nota a inversionistas Baird Equity Research, firma de analistas que considera que la aplicación de búsqueda vale más.

Dado que Perplexity ya tiene un navegador que es competencia de Chrome, la empresa podría estar tratando de que otros hagan ofertas o de "influenciar la decisión pendiente" en el caso antimonopolio, juzgaron los analistas.

La potencial división de Chrome de su casa matriz se da en medio de las iniciativas de otras empresas como Microsoft, ChatGPT y la misma Perplexity de utilizar la inteligencia artificial generativa (AI) para recopilar información de internet sobre las búsquedas de los usuarios.

Google invierte masivamente en ser un jugador líder en el sector de la IA, y está integrando esta tecnología en las búsquedas y en otras aplicaciones en línea.