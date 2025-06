Recortes, cierres y nuevas prioridades: el sector verde se adapta a la agenda Trump

"Este Gran y Malogrado proyecto de ley da prioridad a los contaminadores, no a los estadounidenses", protestó el activista Climate Action Campaign. Más allá de su exaltada retórica (que incluye un rastreador en directo de medidas ecologistas eliminadas por Trump), el grupo señala un punto que ha sembrado dudas dentro del campamento republicano:Aquel es otro punto que la Administración se encuentra intentando limar para resolver las dudas dentro de su propio partido por el Gran y Maravilloso Proyecto de Ley . Impacto que el propio Trump podría tener en cuenta: ocho de los diez estados que más crecieron en energías renovables a principios de año optaron por su candidatura en las elecciones, según The American Clean Power Association.