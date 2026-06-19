México capitaliza un costoso error de Corea del Sur y sella su pase a la siguiente fase del Mundial

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de junio, 2026

La Copa del Mundo ya conoce a su primer clasificado para la fase de eliminación directa. En una jornada caracterizada por la alta exigencia física y marcadores abultados, la selección de México aseguró su presencia en los dieciseisavos de final al derrotar 1-0 a Corea del Sur.

El resto de la jornada en los grupos A y B se destacó por el rigor competitivo y la efectividad sobre el terreno de juego.

México capitaliza el error y amarra el liderato

El conjunto dirigido por Javier Aguirre saltó al césped del Estadio Guadalajara con tres modificaciones respecto a su debut, buscando definir su futuro por la vía rápida ante un entusiasta público local.

Tras una primera mitad equilibrada donde la zaga mexicana tuvo que trabajar al límite —incluyendo una salvada en la línea de Edson Álvarez tras un remate de Son Heung-min—, el encuentro se destrabó en el amanecer del complemento debido a una falla de ejecución del guardameta asiático Kim Seung-gyu.

A los cinco minutos del segundo tiempo, un choque del portero coreano con su propio defensor dejó el balón a la deriva, permitiendo que Luis Romo anotara de primera intención con el arco completamente desguarnecido.

Pese a la presión final de Corea del Sur, una soberbia doble atajada del arquero Raúl Rangel en los últimos minutos preservó la ventaja definitiva. Con este resultado, México avanza como líder del grupo A y disputará la próxima ronda en la capital del país, mientras que Corea del Sur se jugará la vida en la última fecha contra Sudáfrica.

Superioridad física y lluvia de goles en la jornada

En el otro compromiso del grupo A, la República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Estadio Atlanta, en un partido dirigido por la colegiada estadounidense Tori Penso.

Los europeos se adelantaron temprano por medio de Michal Sadilek, pero cedieron terreno en la recta final, permitiendo que los africanos empataran desde el punto penal gracias a la ejecución de Teboho Mokoena a los 83 minutos. Ambos combinados sumaron su primer punto del torneo, manteniendo opciones matemáticas de clasificar como mejores terceros.

Por su parte, la actividad del grupo B demostró que los planteamientos conservadores carecen de herramientas ante el poderío físico de las selecciones norteamericanas y europeas.

En Vancouver, Canadá firmó la primera victoria de su historia en los mundiales al aplastar por 6-0 a un débil combinado de Catar. El delantero Jonathan David comandó la ofensiva con un triplete, complementado por los tantos de Cyle Larin, Nathan-Dylan Saliba y un autogol adverso para los cataríes, que finalizaron con nueve hombres por las expulsiones de Homam Al-Amin y Assim Madibo. La nota amarga para los coanfitriones fue la escalofriante fractura sufrida por el mediocampista Ismaël Koné.

Finalmente, en Los Ángeles, Suiza destrabó un ríspido encuentro frente a Bosnia-Herzegovina para terminar imponiéndose con un contundente 4-1.

El planteamiento defensivo de los balcánicos se desmoronó en el último cuarto de hora ante la insistencia helvética, que encontró el camino al triunfo con un doblete de Johan Manzambi saliendo desde el banquillo, además de las anotaciones de Rubén Vargas y Granit Xhaka por la vía penal.