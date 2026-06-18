Ibrahima Konaté, nuevo futbolista del Real Madrid

Ibrahima Konaté, futbolista del Real Madrid, durante su etapa en el Liverpool DPPI via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 18 de junio, 2026

Ya es oficial. Ibrahima Konaté se convirtió en el cuarto fichaje del Real Madrid, que continúa reforzando en el plantel tras una temporada sin haber logrado ningún título e institucionalmente turbulenta.

El defensa francés se suma al proyecto liderado por Jose Mourinho, flamante nuevo técnico del equipo, al que también se apuntaron el defensa español Marc Cucurella y el mediocentro portugués Bernardo Silva.

Konaté, de 27 años, vestirá de blanco las próximas cuatro temporadas. El Real Madrid no ha pagado por su traspaso al haber terminado su contrato con su anterior equipo, el Liverpool FC.

"El Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó la institución a través de un comunicado.

Con la llegada de Konaté —quien se encuentra disputando el Mundial 2026 con Francia—, el equipo más laureado de Europa refuerza una parcela que ha sido un quebradero de cabeza esta última temporada. Las lesiones de varios futbolistas condicionaron el juego del Real Madrid este último curso.