El caos y la incoherencia de Trump han llevado al fracaso en el tema de Irán

16 de junio, 2026

Es un trago amargo para quienes han pasado gran parte de la última década alabando al presidente Donald Trump como el presidente más proisraelí desde la fundación del Estado judío moderno. Es igualmente difícil para quienes comprendieron que su rechazo a las recetas patentes de la élite de la política exterior, arraigada en el Departamento de Estado de EE., los medios de comunicación y el mundo académico era, en esencia, acertado en casi todos los casos.

Sin embargo, no se puede negar que la decisión de Trump de llegar a un acuerdo con Irán —el Estado rebelde contra el que había entrado en guerra el 28 de febrero junto a Israel— supone una derrota abrumadora para Estados Unidos, Israel y para él mismo personalmente. Y quienes han elogiado al presidente por todas las cosas buenas que hizo durante su mandato en la Casa Blanca no deberían dudar en decirlo.

Fé mal depositada



El acuerdo, que Trump promocionó como «paz real» porque abrió el estrecho de Ormuz, es un triunfo para Teherán. Los iraníes no cedieron nada, salvo esa única contramedida a la que habían recurrido cuando quedó claro que estaban perdiendo estrepitosamente. Lo que resulta aún más desalentador para los defensores de Trump es que se ha confirmado una de las principales críticas a su presidencia.

La falta de precisión y de coherencia intelectual en las declaraciones políticas del presidente siempre ha sido objeto de burla por parte de sus detractores. Pero mientras Trump se aferrara a su desconfianza instintiva hacia la clase de «expertos» que había guiado la política exterior estadounidense durante generaciones, eso realmente no importaba. El enfoque que guió sus decisiones de trasladar la embajada de EE. UU. en Israel de Tel Aviv a Jerusalén; alcanzar los Acuerdos de Abraham, en lugar de aferrarse a esfuerzos inútiles por negociar la paz con los palestinos; y actuar con firmeza contra Irán para poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y que renuncie a sus ambiciones nucleares ha dado sus frutos.

Lo mismo ocurrió con otros éxitos que logró, como asegurar la frontera que el expresidente Joe Biden había dejado desprotegida, lo que permitió que millones de inmigrantes ilegales inundaran el país; derrocar a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela; o obligando a las universidades de élite estadounidenses a dejar de tolerar y fomentar el antisemitismo en los campus debido a sus políticas «woke» de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Mientras eso fuera cierto, la fanfarronería del presidente y sus descabelladas publicaciones en las redes sociales, repletas de amenazas hiperbólicas y alardes, no eran más que una cuestión de estilo y modales.

Pero el fracaso en Irán puede atribuirse al caos que siempre subyacía a todo lo que hacía. Trump podría haberse mantenido firme en una postura basada en principios respecto a Irán, a pesar de los reveses y los problemas, hasta alcanzar la victoria. Iniciar una guerra, con todos sus resultados e imprevistos impredecibles, no era lo mismo que promulgar órdenes ejecutivas o publicar en las redes sociales. Carecía de la capacidad para mantenerse firme porque su mentalidad tiende a buscar la gratificación inmediata y las victorias rápidas. Trump es un hombre fuerte, pero su imprevisibilidad y su creencia en su genio para cerrar acuerdos no fueron suficientes para sostenerlo cuando las cosas se pusieron difíciles.

Eso le dejó vulnerable a la influencia de aquellos —como Steve Witkoff, su enviado especial a Oriente Medio, y su asesor y yerno Jared Kushner— cuyo enfoque respecto a Irán se asemejaba al de los miembros de anteriores administraciones demócratas.

Un hombre con un conjunto coherente de principios de política exterior, en contraposición a uno con un deseo insaciable de triunfos a corto plazo, podría haber comprendido que Witkoff, Kushner y el vicepresidente JD Vance—el supuesto líder de los neoaislacionistas dentro de la Administración—le estaban llevando hacia la misma postura errónea respecto a Irán que la de Obama.

Sus devotos seguidores de MAGA se negaban a creerlo. Reprendían repetidamente a cualquiera que expresara el temor de que estuviera a punto de renunciar a los logros que la guerra había conseguido, acusándoles de no comprender su sutil estrategia. Decían que cualquier indicio de que pudiera imitar la traición de Obama a Occidente en lo relativo a Irán no era más que una estrategia de Trump para jugar al ajedrez tridimensional mientras engañaba y provocaba a sus críticos. Tan profunda es su fe en él que algunos seguirán insistiendo en ello mucho después de que sea obvio que han sido engañados.

Pero su fe en su criterio está fuera de lugar. En lugar de soportar más meses de críticas, altos precios del petróleo y índices de popularidad en picado en pos de los objetivos por los que había apostado tanta sangre y tantos recursos estadounidenses, Trump simplemente ha cedido en una de las prioridades clave de política exterior a las que se había adherido desde que entró en política en 2015.

Repitiendo el error de Obama



A pesar de las afirmaciones de Trump, las ambiciones nucleares de Irán no se han sofocado. El pacto deja abierta la posibilidad de que puedan conservar el material nuclear que les queda. Las promesas que han hecho de no buscar armas nucleares no son más que mentiras recicladas con las que ya habían engañado a los predecesores del presidente. No son más dignos de confianza que los del presidente Barack Obama en su Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, peligrosamente débil, que Trump había ridiculizado con razón como inútil durante los últimos 10 años. De hecho, aunque las condiciones propuestas por Trump para poner fin al programa nuclear iraní son algo más duras que las de Obama, ambas dependen de Teherán, lo que significa que carecen igualmente de sentido.

¿Por qué, tras tanta retórica belicosa y tras los éxitos militares tangibles en la guerra, Trump acabó cediendo, concediendo así una victoria tanto a sus críticos internos como a sus adversarios iraníes?

Estados Unidos e Israel habían infligido pérdidas devastadoras al ejército iraní, así como a sus programas de misiles y nucleares, junto con gran parte de la infraestructura del país, con la que había amenazado a la región. Pero Irán sí tenía el poder —mediante el lanzamiento de drones y misiles— de amenazar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, lo que repercutía en el precio del petróleo.

Gracias a la independencia energética que las políticas de Trump habían ayudado a alcanzar, los estadounidenses sintieron el impacto de ese problema menos que la mayoría de la población mundial. No obstante, esto provocó un aumento de los precios de la gasolina en las gasolineras de Estados Unidos. Dado que Trump no había presentado al pueblo estadounidense argumentos convincentes a favor de la guerra, este hecho aumentó la impopularidad del conflicto, lo que agravó el Partido Republicano en las encuestas sobre el resultado de las elecciones de mitad de legislatura de este otoño.

Esto generó una enorme presión —amplificada por aquellos miembros de la Administración, encabezados por Vance, que ya se oponían a su dura política hacia Irán— para poner fin a la guerra sin haber alcanzado ninguno de sus objetivos iniciales. Aunque no se declaró explícitamente, el objetivo de iniciar la guerra era obligar a Irán a entregar su material nuclear, así como sus misiles balísticos y su política, que se remonta a décadas, de fomentar el terrorismo en toda la región. Washington había dejado, acertadamente, en el aire sus intenciones de derrocar al régimen islamista, con la esperanza de que los duros golpes sufridos por las fuerzas de Teherán, junto con la eliminación de gran parte de sus dirigentes, condujeran a ese resultado u obligaran a los sucesores del líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, a ceder a las exigencias estadounidenses.

Ceder ante la presión



El presidente podría haber seguido atacando Irán hasta que este se doblegara a su voluntad. O, una vez que aceptó un alto el fuego a grandes rasgos en abril, podría haber seguido imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes, lo que estaba causando mucho más daño a su economía que el repunte de los precios del petróleo al Occidente, hasta que Teherán se rindiera o el régimen implosionara.

Pero no hizo ninguna de esas dos cosas. Cedió ante la presión y renunció a los logros que Washington y Jerusalén habían conseguido.

Peor aún, aceptó la premisa de Irán de que el fin de los combates también debía incluir los esfuerzos de Jerusalén para obligar a los Hezbolá en el Líbano a dejar de disparar contra el norte de Israel y a ceder el poder en Beirut. Esto también dio lugar a los comentarios ofensivos y muy publicitados de Trump sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su otrora fiel aliado en la guerra, por su osadía al anteponer la defensa de su pueblo a los infructuosos esfuerzos diplomáticos del presidente con Irán.

El daño infligido a Irán durante los dos primeros meses de combates fue real y supuso un revés para su capacidad de sembrar el caos en toda la región. Le llevará años reconstruir su ejército y restablecer sus amenazas nucleares y de misiles.

Y siempre existe la posibilidad de que Trump cambie de rumbo y reanude los ataques una vez que quede claro que Irán simplemente está reestructurando su infraestructura de terror y agresión.

Pero ¿hay alguien en Washington y Jerusalén, y en cualquier otro lugar de Occidente —y, lo que es más importante, en Teherán— que crea seriamente que lo hará ahora que ha declarado que este acuerdo ha resuelto todas las preocupaciones del mundo respecto a Irán? Los iraníes saben que él ya está harto de la lucha; eso los ha vuelto aún más intransigentes. Al igual que hicieron durante las negociaciones con Obama y sus enviados, lo tenían calado y actuaron en consecuencia.

Trump ha cometido ahora el mismo error que Obama al relajar las sanciones e incluso descongelar miles de millones de fondos iraníes retenidos por Estados Unidos y sus aliados. Como señaló acertadamente Lee Smith en la revista Tablet, la transferencia de 20 000 millones de dólares en activos congelados por parte de los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales ya se han entregado 3 000 millones de dólares a Teherán —quizá en efectivo apilado en palés de madera como los que envió el 44.º presidente para pagar a los terroristas islamistas hace una década—, es clave para comprender lo que acaba de suceder.

El dinero que la capitulación de Trump pondrá a disposición del Gobierno iraní lo reforzará y, probablemente, garantizará tanto su longevidad como su capacidad para mantener a sus aliados terroristas de Hezbolá y Hamas aliados terroristas en el Líbano y Gaza.

Las consecuencias de la capitulación



El petróleo puede que ahora fluya, tal y como proclamó el presidente en Truth Social, a través del estrecho de Ormuz, y es posible que bajen los precios de la gasolina. Pero el flujo de dinero hacia Irán es una garantía de que su régimen seguirá fomentando el terror y la guerra en el futuro, incluso después de que Trump abandone el cargo en enero de 2029. Al igual que hizo Obama con su emblemático «logro» en política exterior, ha dejado a sus sucesores un peligroso problema que resolver, que será mucho peor y mucho más difícil de eliminar de lo que habría sido para él si no se hubiera rendido.

Los tiranos de Irán pueden afirmar, con razón, que han sobrevivido a un temible ataque por parte de Estados Unidos e Israel y que finalmente obligaron a una superpotencia a rendirse. Aun así, les llevará tiempo volver a la situación en la que se encontraban el 6 de octubre de 2023, antes del lanzamiento, con gran confianza, de la cruel guerra contra Israel iniciada por su «frente de resistencia» con las atrocidades del 7 de octubre. Las pérdidas sufridas por el régimen iraní, así como por Hamás y Hezbolá, durante los combates que tuvieron lugar en los últimos 33 meses no fueron imaginarias. Todos ellos están mucho más debilitados de lo que estaban entonces.

Pero tampoco hay duda de que las perspectivas de Irán han mejorado desde principios de año, cuando parecía que el régimen que había asesinado a decenas de miles de sus ciudadanos que protestaban contra su gobierno tiránico estaba en las últimas.

Al amenazar con derrocar a los terroristas islamistas, pero sin cumplir esas amenazas, Trump causó un daño terrible a su prestigio en todo el mundo, así como al de Estados Unidos. Al igual que cuando Obama se echó atrás en su promesa de tomar medidas contra el régimen de Bashar al-Ásad en Siria si cruzaba una «línea roja» al utilizar armas químicas contra su población, Trump ha demostrado a Oriente Medio que él también puede dejarse intimidar hasta dar marcha atrás. Los ataques estadounidenses e israelíes habían puesto de manifiesto la debilidad militar de Irán, pero Teherán puede ahora, como ya hizo anteriormente, proclamarse el «caballo fuerte» de la región que no dará marcha atrás ante los ataques occidentales.

El acuerdo con Irán supone también un golpe para la alianza entre EE. UU. e Israel.

Los meses de estrecha cooperación entre los ejércitos de ambas naciones habían demostrado lo poderoso e importante que se había vuelto el vínculo entre Washington y Jerusalén. Al poner fin a la guerra sin alcanzar sus objetivos y reprender a los israelíes para que dejen de defenderse, Trump ha enviado al mundo el mensaje de que, aunque no se le ha dejado completamente solo, el Estado judío se ha visto colocado en una posición precaria. Sus declaraciones hiperbólicas e inexactas —«Si no fuera por mí, ahora mismo no existiría Israel»— podrían excusarse mientras realmente apoyaba a Israel, aunque ahora que está socavando su seguridad de esta manera, dejan un sabor amargo en la boca de los amigos del Estado judío.

Una oportunidad perdida



Los intereses de ambas naciones no son idénticos, aunque en su mayor parte coinciden. E Israel no se rinde y seguirá haciendo lo que deba para defenderse. Sin embargo, se ha perdido una oportunidad de transformar la región derrotando a Teherán. Y eso hará que los futuros conflictos —que el acuerdo de Trump, al igual que el de Obama, contribuirá a fomentar— sean aún más sangrientos y peligrosos para el Estado judío, así como para los Estados árabes moderados que deben seguir temiendo lo que Irán haga en los próximos años.

A nivel nacional, la decisión de Trump también refuerza el ala de su partido que se mostraba blanda con Irán y desinteresada en defender los intereses occidentales en Oriente Medio. Y aquellos en el Partido Demócrata que ya no apoyan a Israel y se opusieron a los esfuerzos para prevenir la amenaza iraní que Obama había impulsado también han obtenido una victoria. Pueden afirmar que Trump desperdició vidas estadounidenses y enormes cantidades de escasos recursos militares solo para acabar aceptando la misma humillación que Obama logró sin disparar un solo tiro.

Vance, cuyas perspectivas presidenciales para 2028 parecían estar en declive en los últimos meses, es uno de los principales beneficiarios de esta decisión. Su afirmación en el programa «Meet the Press» de la NBC de que todos los conflictos, incluida la Segunda Guerra Mundial, terminaron con una negociación, puso de manifiesto su falta de comprensión tanto de la guerra como de la historia. Sin embargo, esa absurda afirmación lo sitúa del lado de Trump en el actual debate sobre política exterior, lo que refuerza sus posibilidades de convertirse en el sucesor del presidente y en el próximo líder del Partido Republicano.

Puede que Trump siga siendo un mejor garante de la seguridad estadounidense, así como un amigo más fiable de Israel y del pueblo judío que sus predecesores demócratas. Pero, lamentablemente, su guerra contra Irán será ahora objeto de las mismas burlas con las que él mismo solía describir los conflictos fallidos en Afganistán e Irak, aunque eso no habría tenido por qué suceder si Trump hubiera sido un hombre de convicciones más firmes y hubiera dirigido una administración menos caótica.

El hecho de que frenar las ambiciones nucleares y el terrorismo de Irán redundara tanto en interés de Estados Unidos como en el de cualquier otro país quedará en el olvido e incluso será minimizado por muchos de los partidarios del presidente. Y el creciente movimiento antisemita, tanto de la izquierda como de la derecha, cobrará fuerza y repetirá sin cesar la falsa narrativa de que fue Israel quien llevó a Estados Unidos a embarcarse en un conflicto que no se podía ganar.

No debemos perder la fe en la victoria definitiva de Israel sobre la ideología maligna que gobierna Irán y anima a sus aliados terroristas. Es una nación más formidable de lo que era antes del 7 de octubre y, independientemente de quién la dirija en los próximos años, hará lo que deba para defenderse. Sin embargo, al igual que el fracaso a la hora de eliminar a Hamás en Gaza tras el 7 de octubre, la decisión de Trump de dar un nuevo impulso al régimen de Teherán significará que habrá que librar más guerras en los próximos años para alcanzar ese objetivo necesario. Esa es una tragedia que podría haberse evitado si Trump hubiera demostrado ser más sensato y firme de lo que resultó ser.

© JNS.