Jay-Z será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2027

Después de varios años trabajando detrás de escena, Jay-Z subirá esta vez al escenario. El rapero y empresario será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 61, que se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

La NFL y Apple Music confirmaron la noticia el lunes por la noche en redes sociales, en pleno partido. El anuncio ratificó lo que había adelantado días antes el medio Puck, citando fuentes de la industria. El video elegido para la ocasión muestra a Jay-Z en las gradas, en blanco y negro, con una cabra sobre las piernas, en un guiño a la sigla GOAT, “el mejor de todos los tiempos” en inglés. De fondo suena “Allow me to reintroduce myself”, el verso con el que abre su canción “Public Service Announcement (Interlude)”.

La elección tiene un componente particular. Desde 2019, Roc Nation, la empresa de entretenimiento de Jay-Z, es socia de la NFL y produce el espectáculo, y el propio artista ha participado en la selección de los últimos intérpretes. El año pasado, el elegido fue el hispano Bad Bunny.

Según el comisionado de la liga, Roger Goodell, ese momento estaba pendiente desde el principio.

“Cuando alcanzamos por primera vez un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, tuve una sola petición: que algún día Jay-Z subiera él mismo al escenario, cuando sintiera que era el momento adecuado”, dijo.

Con 25 premios Grammy, Jay-Z llegará al escenario más visto de la televisión estadounidense tres décadas después de su debut discográfico.

“Desde Reasonable Doubt hasta pisar el escenario del medio tiempo del Super Bowl, ha sido todo un recorrido”, dijo el artista en un comunicado.