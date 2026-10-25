El Real Madrid da un golpe sobre la mesa y derrota al Barcelona en el Clásico de España

(AFP) Kylian Mbappé marcó dos goles que dieron al Real Madrid de José Mourinho la victoria por 2-1 en el Clásico frente al líder de La Liga, el Barcelona, este domingo en el Camp Nou, reduciendo la diferencia a tres puntos.

La superestrella francesa Mbappé abrió el marcador antes del descanso y luego anotó en los últimos compases para infligir al Barça su primera derrota nacional de la temporada después de que Raphinha hubiera empatado para los campeones.

El Real Madrid se mantiene tercero, por detrás del Atlético de Madrid y del Barça de Hansi Flick, que había ganado sus nueve primeros partidos antes de una semana desalentadora.

Los catalanes sufrieron una segunda derrota consecutiva tras caer el martes ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Mourinho se mostró encantado con la actuación de su equipo en su primer Clásico tras volver a los mandos del Madrid.

"Mi equipo hizo un partido extraordinario, muy organizado, con buena concentración y con valentía para salir jugando desde atrás ante un equipo que te presiona mucho", declaró Mourinho a los periodistas.

"Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol... obviamente el Barça reaccionó con fuerza, pero nosotros mantuvimos la calma y la organización y, con el 1-1, nunca perdimos la serenidad".

El Barça había ganado seis de los siete Clásicos anteriores desde la llegada de Flick , pero se mostró sorprendentemente apagado ante el equipo de Mourinho.

"Ya lo habéis visto hoy, nos faltó frescura", comentó Flick sobre la actuación de su equipo.

"Es la primera derrota en La Liga, habíamos ganado nueve seguidas. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta.

"Las derrotas forman parte del juego. Tenemos que analizarlo, tenemos que mejorar. Ahora es importante que reaccionemos".

Los blancos, sin el extremo Vinicius Junior, sancionado, sumaron su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones y están encontrando su rumbo bajo la batuta del veterano entrenador portugués Mourinho.

Tras dos temporadas sin títulos , el Madrid volvió a recurrir a Mourinho para intentar frenar el dominio del Barça, y este resultado les dará esperanzas de que van por el buen camino.

La primera parte del partido fue cautelosa, con pocas ocasiones.

El defensa del Barça, Pau Cubarsi, reaccionó bien en dos ocasiones para neutralizar a Mbappé, mientras que Marc Cucurella, del Real Madrid, se encaprichó rápidamente con la camiseta de Lamine Yamal, agarrando constantemente al extremo de 19 años.

Anthony Gordon, que disputaba su primer Clásico desde que fichó por el Barcelona procedente del Newcastle, pasó el balón de tacón a Raphinha, cuyo disparo se fue ligeramente desviado en una de las ocasiones del Barça.

Los locales sufrieron un revés cuando el joven defensa Xavi Espart se lesionó y tuvo que ser sustituido por Alejandro Balde antes de cumplirse la media hora de juego.

Andriy Lunin, que defendía la portería del Madrid tras la baja de Thibaut Courtois por gripe, detuvo un disparo de Gordon al primer palo antes de que los visitantes se adelantaran en el marcador.

Mbappé marcó su décimo gol de la temporada en Liga y también el más fácil, después de que Gerard Martín, del Barça, despejara un centro directamente hacia el francés, quien lo desvió al fondo de la red.

El Barça respondió creando una magnífica ocasión para empatar, pero la joven sensación Yamal falló por una vez ante la portería, disparando fuera cuando estaba a punto de igualar el marcador.

El partido se abrió y Yan Diomande estuvo a punto de doblar la ventaja del Madrid antes del descanso, con un disparo que se estrelló en la red lateral.

Un golpe de última hora

Martín se redimió al comienzo de la segunda parte al contener a Jude Bellingham, que no pudo superar al defensa ni encontrar a un Mbappé desmarcado.

Raphinha, que había tenido una primera parte discreta, empató para el Barcelona poco después de la hora de juego.

Pedri asistió al brasileño, máximo goleador de La Liga con 13 tantos, que disparó entre las piernas de Bellingham y Lunin no pudo detener el tiro.

El portero ucraniano realizó una magnífica parada para detener un disparo de Martín tras un córner, mientras el Barcelona se lanzaba al ataque con el viento finalmente a favor.

Yamal envió un disparo con efecto fuera, con Lunin estirándose al máximo, y el suplente del Barça Frenkie de Jong vio cómo Dean Huijsen bloqueaba desesperadamente su disparo.

Sin embargo, los catalanes sufrieron un susto en los últimos compases, cuando el suplente Gabriel Jesús perdió la posesión y el Madrid se lanzó al ataque.

Eduardo Camavinga superó a Cubarsi y, con generosidad, cedió el balón hacia atrás para que Mbappé marcara su segundo gol de la noche a puerta vacía, con Joan García fuera de posición.

Con ello se alcanzaron los cien goles desde que Mbappé fichó por el Madrid procedente del PSG en 2024, aunque los trofeos que lo acompañen aún no han llegado.

"(Ganar) es un buen mensaje hoy, pero no podemos pensar que la temporada ya está decidida: la semana que viene (en el campo del Racing) de Santander tenemos que poner la misma intensidad", declaró Mbappé a Real Madrid TV.