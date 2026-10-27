Harry Kane se transforma en leyenda y se alza con el Balón de Oro

(AFP) Harry Kane se convirtió el lunes en el primer ganador inglés del Balón de Oro en 25 años en su ciudad natal, Londres, imponiéndose a la dura competencia de Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Alexia Putellas se alzó con el premio femenino por tercera vez , ampliando así el dominio español sobre este galardón, gracias a su papel clave en la conquista de la Liga de Campeones de la pasada temporada con el Barcelona, antes de fichar por las Lionesses del London City.

La primera ceremonia del Balón de Oro celebrada en suelo inglés tuvo un comienzo poco auspicioso, ya que el tráfico londinense provocó un retraso de casi una hora, lo que hizo que muchas de las grandes estrellas llegaran tarde.

Pero hubo un final feliz para el héroe local, ya que Kane se alzó con la mayor gloria de su carrera hasta la fecha.

El delantero del Bayern de Múnich, de 33 años, marcó la impresionante cifra de 73 goles en 65 partidos con su club y su selección la temporada pasada, lo que impulsó al gigante alemán a conquistar el doblete de liga y copa.

Además, marcó seis goles y ayudó a Inglaterra a quedar tercera en el Mundial.

"Sin vosotros (sus compañeros del Bayern de Múnich) y el resto del equipo, esto no habría sido posible, por cómo me animáis y cómo competimos. Así que muchas gracias", declaró tras recoger el premio.

La colección de medallas de Kane se limita a los triunfos nacionales alemanes desde que llegó al Bayern en 2023.

Formó parte del Tottenham que cayó derrotado en la final de la Liga de Campeones de 2019 frente al Liverpool y sufrió dos amargas derrotas en la final de la Eurocopa con Inglaterra.

Pero su extraordinaria regularidad goleadora le ha valido el máximo galardón individual del fútbol.

"Fichar por el Bayern de Múnich fue un gran paso en mi carrera", declaró Kane anteriormente a la AFP. "Algunas personas lo vieron como un riesgo, pero para mí siempre se trató de mejorar y ver si podía dar lo mejor de mí mismo junto a mis compañeros, el equipo y el club, y eso me ha impulsado a otro nivel.

"Al ser el número nueve del Bayern y de Inglaterra, se espera de ti que marques goles, y haberlo hecho tantas veces como lo hice el año pasado es algo de lo que estoy muy orgulloso", añadió.

Putellas vuelve a la cima

Ganadora en 2021 y 2022, el tercer Balón de Oro de Putellas corona su regreso a la cima del fútbol femenino después de que una lesión en el ligamento cruzado anterior frenara su ascenso hace cuatro años.

Putellas toma el relevo de su compañera de la selección española Aitana Bonmati, ganadora los últimos tres años y que estuvo de baja la mayor parte de la temporada pasada por una fractura en la pierna.

"Desde que sufrí la lesión, he intentado disfrutar de cada momento como si fuera el último, porque nunca se sabe si volverá a ocurrir", declaró Putellas a la AFP en una entrevista el mes pasado.

"Nunca sentí que el trofeo (Balón de Oro) fuera "mío"… Al haberlo vivido ya una vez, ahora puedo disfrutarlo aún más", añadió.

Yamal fue el que más se atrevió con la moda de entre todos los candidatos, con una flor rosa en la parte delantera de su traje negro.

El extremo del Barcelona se alzó con el primer premio de la noche al mejor joven del año por tercera vez consecutiva.

Pero el jugador de 19 años no logró convertirse en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro tras no mostrar su mejor nivel durante el triunfo de España en el Mundial.

Mbappé se impuso a Yamal con dos goles cuando el Real Madrid venció por 2-1 al Barcelona en El Clásico del domingo.

Pero su espera para ganar el Balón de Oro continúa a pesar de su prolífico año con la selección francesa y el Real Madrid.

Luis de la Fuente se impuso a Luis Enrique, del París Saint-Germain, y al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, para ser nombrado mejor entrenador masculino del año tras llevar a España a la gloria en el Mundial.

"Me siento realmente privilegiado por trabajar con un equipo de tan alta calidad tanto a nivel profesional como humano", declaró De la Fuente.

Pere Romeu, del Barcelona, se alzó con el premio al mejor entrenador femenino del año.

Bukayo Saka, del Arsenal, ganó el premio Sócrates por su labor humanitaria.

El París Saint-Germain se quedó sin ninguno de los principales premios individuales a pesar de ganar su segunda Liga de Campeones consecutiva, pero se llevó el consuelo del premio al club masculino del año.

El dúo español Unai Simón y Cata Coll fueron nombrados mejores porteros masculino y femenino.