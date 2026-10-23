Los 76ers de LeBron firmaron una epopeya los Cavs; SGA selló un nuevo récord en la NBA

Los Philadelphia 76ers continúan por la senda correcta. En el segundo juego que disputaba en la nueva temporada de la NBA y tras derrotar a los vigentes campeones, los New York Knicks, en el estreno de la misma, la franquicia de Pensilvania se impuso a los Cleveland Cavaliers (114-106) en su estadio, el Xfinity Mobile Arena.

Tras marcharse al descanso con una desventaja de 24 puntos, los 76ers entraron a la cancha en el tercer cuarto con el objetivo de darle la vuelta al marcador para no cosechar una primera derrota. Y lo consiguieron.

En el tercer parcial, la franquicia de Pensilvania neutralizó los intentos ofensivos de su rival y logró reducir drásticamente la distancia en el marcador. En los últimos 12 minutos, los 76ers culminaron la remontada gracias, en gran parte, a una sobresaliente táctica defensivo.

LeBron James, que volvía a enfrentarse al equipo que le dio la oportunidad de ingresar en la NBA y a la que guarda especial cariño, cerró su actuación con un doble-doble (17 puntos y 10 rebotes), siendo uno de los jugadores más destacados del encuentro.

El lujoso quinteto inicial que disponen los 76ers estuvo notable. Además del LeBron, los otros cuatro representantes alcanzaron los dobles dígitos en el apartador anotador: Tyrese Maxey (32 puntos), Joel Embiid (24 puntos), Jaylen Brown (21 puntos) y V. J. Edgecombe (11 puntos).

"Todo cambió en la segunda parte y hemos visto los resultados. Este es un gran ejemplo de cómo manejar la adversidad", dijo Brown al término del encuentro.

En los Cavaliers sobresalió Donovan Mitchell, quien registró un doble-doble (32 puntos y 10 rebotes). Evan Mobley, James Harden y Jarrett Allen aportaron 18, 16 y 14 puntos, respectivamente.

SGA establece un nuevo récord en la NBA

En el otro encuentro que se disputó esta última jornada, los Oklahoma City Thunder, otra de las franquicias favoritas, superó a los Denver Nuggets (96-84) en el Paycom Center y se mantienen invictos en esta nueva temporada de la NBA.

En la victoria frente a los de Colorado, Shai Gilgeous-Alexander dejó su huella. El actual MVP puso fin a una racha de 141 partidos anotando por lo menos 20 puntos, fijando el récord en este apartado. Una marca que empezó a construir el 30 de octubre del 2024 y que marca un nuevo precedente en la historia de la liga.

Frente a los Nuggets, SGA, de 28 años, anotó 17 puntos. Chet Holmgren registró un doble-doble (12 puntos y 17 rebotes). Jalen Williams fue el máximo anotador del encuentro (21 puntos), mientras que Isaiah Hartenstein tuvo una noche para el olvido.

Quien también tuvo una mala actuación fue Nikola Jokic. La estrella de los Nuggets apenas aportó 13 puntos, siendo superado en la zona por Holmgren. Aaron Gordon fue el máximo anotador de la franquicia (20 puntos).