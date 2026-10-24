Milwaukee derrota 3x2 a los Rays en el juego inaugural de la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee abrieron su participación en la Serie Mundial 2026 con una victoria por 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay, desatando la celebración de una afición que esperó más de cuatro décadas para albergar nuevamente un juego del Clásico de Otoño.

La fanaticada local colmó las inmediaciones del American Family Field desde tempranas horas de la mañana, en una jornada cargada de ambiente festivo que culminó con una sólida presentación de la novena de Wisconsin.

El encuentro inició con una emotiva ceremonia en la que el legendario Robin Yount realizó el lanzamiento de honor portando el saco del recordado narrador Bob Uecker. Una vez en el terreno, la alineación de Milwaukee respondió de inmediato ante los lanzamientos del abridor Nick Martínez.

En el mismo primer episodio, el venezolano Jackson Chourio conectó un imparable para abrir el ataque. Seguidamente, el capitán Christian Yelich aprovechó su primer turno al bate en una Serie Mundial para conectar un triple remolcador al jardín central que envió a Chourio a la registradora. Acto seguido, un batazo de William Contreras permitió a Yelich anotar para colocar la ventaja inicial de 2-0.

Labor de Misiorowski y cierre de infarto en el noveno

El abridor de los Cerveceros, Jacob Misiorowski, respaldó la ventaja temprana al completar cinco entradas de labor en las que permitió solo una carrera limpia y cuatro imparables. Durante su actuación, el joven diestro estableció un registro histórico al realizar el primer lanzamiento de 103.5 millas por hora en la historia de la Serie Mundial.

El choque mantuvo la tónica del béisbol tradicional, caracterizado por el despliegue físico y el aprovechamiento de los errores rivales. La defensiva de Milwaukee contó además con la precisión del receptor venezolano William Contreras para contener las aspiraciones de la escuadra de Tampa Bay.

El desenlace del partido reservó drama hasta el último instante en la parte alta del noveno episodio. Con dos corredores en posición de anotar por parte de los Rays, el cerrador Trevor Megill retiró a Jonny DeLuca para el último out del encuentro —luego de que una revisión en la repetición revirtiera una doble matanza inicial—, asegurando así el primer punto de la serie para los Cerveceros ante un estadio repleto.