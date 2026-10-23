Muerte de Maradona: la justicia de Argentina dará a conocer su veredicto el 22 de diciembre

La justicia argentina emitirá su veredicto sobre la muerte de Diego Armando Maradona el 22 de diciembre, tras meses de audiencias en las que declararon más de 70 testigos.

El presidente del tribunal que esta llevando el caso, Alberto Gaig, cerró el proceso afirmando que el veredicto y las eventuales sentencias tendrán lugar "el día 22 de diciembre del 2026".

Antes de que Gaig anunciase su decisión, el doctor Leopoldo Luque, principal acusado y exmédico personal de Maradona, reafirmó su inocencia, asegurando que la muerte del exfutbolista es algo que "me va a doler siempre".

Mientras tanto, Dalma Maradona, primogénita del Pelusa, exigió justicia. "Quiero pedirles que mi papá tenga la justicia que se merece", dijo.

A principios de octubre, la fiscalía argentina solicitó penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis miembros del equipo médico que asistió a Maradona antes de que muriese, durante su internación domiciliaria.

Concretamente, el fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de prisión de 12 años para Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov.

También pidió que se inhabilite a cada uno de ellos durante diez años. Los tres se enfrentan a una condena por homicidio con dolo eventual.

Otras tres personas que formaron parte del equipo médico —un psicólogo, un enfermero y su coordinador— fueron acusados de homicidio culposo. El fiscal Ferrari solicitó penas de cinco años de prisión para psicólogo y de cuatro años para cada uno de los otros dos.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. En el certificado de defunción consta que el astro argentino perdió la vida tras sufrir un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en una vivienda suya situada en la ciudad de Tigre, cerca de Buenos Aires. El juicio comenzó en abril.