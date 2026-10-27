EEUU considera que Delcy Rodríguez debe dejar la Presidencia en el 2027 y convocar a elecciones

La administración del presidente Donald Trump trazó los hitos clave para la transición política en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Según precisó un alto funcionario del Departamento de Estado a la agencia EFE, la Casa Blanca espera que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez declare la vacante permanente de la presidencia durante el año 2027, activando de inmediato el plazo legal de seis meses para la realización de elecciones generales.

El plan de Washington contempla como paso previo fundamental la reestructuración de dos organismos institucionales clave: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) antes de que concluya el año actual y la posterior renovación de la Comisión Nacional Electoral (CNE). Estas reformas cuentan con el respaldo de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la opositora Dinorah Figuera en el marco de las conversaciones en curso.

"Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería declarar la vacante permanente en la presidencia", detalló el representante de la diplomacia estadounidense, subrayando que la Casa Blanca utilizará su capacidad de influencia para garantizar que el proceso derive en comicios cuyos resultados sean reconocidos por todas las partes.

Marco Rubio aclara las gestiones sobre el regreso de María Corina Machado

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció sobre el retorno a suelo venezolano de la líder opositora María Corina Machado, desmintiendo que Washington hubiese puesto impedimentos a su traslado y atribuyendo los retrasos logísticos a las cautelas de terceros países en la región.

Rubio aclaró que la "única vez" que sugirió a Machado posponer su viaje fue inmediatamente después del terremoto del pasado 24 de junio, debido a la urgencia de priorizar la entrada de aviones con ayuda humanitaria. El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó además que Washington obtuvo garantías previas del gobierno interino para el ingreso de la dirigente, pero no facilitó su traslado de forma directa.

El secretario lanzó una clara advertencia a las autoridades interinas de Venezuela para que no descarrilen el proceso de transición, recordando el poder de presión que mantiene Washington mediante las licencias económicas y la exención de sanciones.

El jefe de la diplomacia dejó en claro que la administración del presidente Donald Trump juzgará la cooperación del régimen por sus acciones concretas y no por su retórica, reiterando que la celebración de comicios libres requiere reformas profundas al politizado sistema electoral y judicial venezolano.

"Les dijimos: ‘Miren, nuestra expectativa es que ella es venezolana. Pertenece a su país. Es el país del que procede. Se le debería permitir regresar’. Nos dijeron que podía entrar por el aeropuerto si así lo deseaba", explicó Rubio, confirmando que la líder política pudo desplazarse dentro del país sin contratiempos tras su llegada este domingo.

En el plano económico y energético, Rubio defendió el acuerdo petrolero impulsado por Estados Unidos, asegurando que el mecanismo busca atraer inversión extranjera y reactivar la producción en el país, aunque evitó precisar cifras actualizadas sobre los ingresos procesados a través de las cuentas bajo control estadounidense.

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, celebró el regreso de Machado a través de la red social X, señalando que su presencia debe servir para "ampliar el espacio democrático" y garantizando que la comunidad internacional se mantendrá vigilante para exigir el respeto a sus derechos políticos y los de la ciudadanía en la ruta hacia comicios transparentes.