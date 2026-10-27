El DOJ vuelve a acusar a James Comey, esta vez por supuestamente divulgar información confidencial de seguridad nacional

El Departamento de Justicia (DOJ) acusó a James Comey por presuntamente divulgar información confidencial relacionada con la seguridad nacional en octubre de 2016, cuando era director del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Se trata de la tercera acusación contra Comey desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

La acusación contra Comey fue presentada el 5 de octubre ante un tribunal federal de Washington DC. Los documentos permanecieron bajo reserva hasta este lunes, cuando se hicieron públicos.

Según informó The Associated Press, el DOJ recurrió a un procedimiento poco habitual y presentó directamente ante el tribunal un documento conocido como 'criminal information', en el que detalla los cargos contra Comey, sin recurrir previamente a un gran jurado. El Gobierno sostiene que esta vía permite interrumpir el plazo de prescripción del supuesto delito, cometido hace casi diez años.

La respuesta de la defensa de Comey

Los abogados de Comey respondieron rápidamente a la acusación. A través de un comunicado, cuestionaron la legalidad del proceso y pidieron que se desestime el caso.

"El Gobierno presentó un 'Information' contra el Sr. Comey que no fue aprobada por un juez ni emitida por un gran jurado. En ella se pretende acusar al Sr. Comey de delitos que no cometió. Nos complace que el juez federal de distrito Trevor McFadden haya ordenado que se levante el secreto de este asunto. El Sr. Comey se defenderá de estos cargos enérgicamente y de manera pública", se lee en el comunicado, firmado por los abogados Patrick Fizgerald, Ephraim McDowell y Rebekah Donaleski.