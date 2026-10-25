Sin LeBron, no hay problema: los Sixers siguen imparables

Los Philadelphia 76ers prolongaron su inicio perfecto en la temporada de la NBA con una victoria por 127-116 sobre los Milwaukee Bucks el sábado, mientras que los San Antonio Spurs lograron su primera victoria de la campaña frente a los Dallas Mavericks.

A pesar de dar descanso al veterano fichaje LeBron James, los Sixers se distanciaron cómodamente de los Bucks para situarse con un balance de 3-0 en la Conferencia Este. Joel Embiid lideró la anotación de los Sixers con un triple-doble de 28 puntos que incluyó 11 rebotes y 10 asistencias.

Embiid contó con el apoyo anotador de Jaylen Brown, que celebró su 30.º cumpleaños con 27 puntos, mientras que el dinámico Tyrese Maxey aportó 26 puntos. V.J. Edgecombe anotó cinco triples para sumar 17 puntos, mientras que Kentavious Caldwell-Pope anotó 12 desde el banquillo.

"Es fantástico empezar con buen pie, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer", declaró Brown sobre el inicio de 3-0 de los Sixers. "Está bien ganar partidos ahora, pero tenemos que mejorar rápidamente", añadió.

San Antonio logra su primera victoria ante los Mavericks

En Dallas, San Antonio se sacudió de encima las derrotas ante Oklahoma City y Houston en sus dos primeros partidos para imponerse por 122-106 a los Mavericks, que jugaban sin el lesionado Cooper Flagg.

Victor Wembanyama lideró la anotación de San Antonio con 23 puntos, mientras que Dylan Harper sumó 22. De'Aaron Fox y Stephon Castle terminaron con 19 puntos cada uno.

Los Rockets siguen imparables

Houston continuó con su tranquilo inicio de temporada, mejorando su balance a 3-0 con una victoria a domicilio por 121-114 sobre los Atlanta Hawks.

El duelo entre dos equipos invictos se decidió gracias al equilibrio ofensivo de Houston, con nada menos que siete jugadores de los Rockets alcanzando los dos dígitos, liderados por Kevin Durant con 22 puntos.

Los Heat de Antetokounmpo no levantan cabeza

Los Miami Heat cayeron a 0-3 tras perder por 115-110 a domicilio ante los Charlotte Hornets. Brandon Miller lideró la anotación de Charlotte con 34 puntos, mientras que Dennis Schroder sumó 25, lo que permitió a los Hornets mejorar su balance a 2-1.

El nuevo fichaje de Miami, Giannis Antetokounmpo, se quedó en solo 14 puntos. Miami perdía por 96-75 al inicio del último cuarto, pero remontó de forma espectacular hasta empatar el partido, aunque no logró completar la remontada.

Esta derrota supone la primera vez desde la temporada 2007-2008 que Miami pierde sus tres primeros partidos de la temporada.

"Necesitamos mucha más inspiración a lo largo de los 48 minutos", declaró el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. "Es algo muy poderoso cuando puedes inspirar a tus compañeros para que hagan un esfuerzo extraordinario, y lo haremos. Lo conseguiremos".

Los Cleveland Cavaliers mejoraron su balance a 1-1 tras imponerse por 125-121 a los Brooklyn Nets, que aún no han ganado ningún partido, mientras que los Washington Wizards se impusieron por la mínima a los Chicago Bulls por 124-120 gracias a los 25 puntos de Trae Young.