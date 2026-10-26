Luka Dončić anotó la impresionante cifra de 52 puntos para que los Los Angeles Lakers mantuvieran su inicio perfecto tras la salida de LeBron James con una victoria por 132-123 sobre los Utah Jazz.

Ahora, convertido en la superestrella indiscutible de los Lakers desde que James se marchó este verano a Filadelfia, Doncic también sumó 10 asistencias y ocho rebotes en una actuación magistral, con ocho triples y dos robos de balón.

Doncic contó con el apoyo de Austin Reaves, que sumó 29 puntos, y los visitantes se distanciaron de forma decisiva en los últimos cuatro minutos de un partido en el que habían ido por detrás durante largos periodos.

«Estamos aprendiendo la lección... No podemos volver a empezar los partidos así».

"Es una de las mejores sensaciones: en los últimos compases, en un partido reñido, meter esos triples", dijo Dončić.

"Jugábamos al baloncesto que sabemos jugar. Estamos aprendiendo la lección... no podemos volver a empezar los partidos así".

Fue el primer partido en el que un jugador de la NBA superaba los 50 puntos esta temporada. El base esloveno Doncic fue el máximo anotador de la liga la temporada pasada.

Utah estuvo por delante durante casi toda la primera parte

Tras lograr cómodas victorias en sus dos primeros partidos contra los Golden State Warriors y sus rivales locales, los Clippers, los Lakerssuperaron su primera adversidad real de esta temporada que acaba de comenzar en Salt Lake City.

Utah estuvo por delante durante casi toda la primera parte, llegando a tener una ventaja de hasta 18 puntos, con el finlandés Lauri Markkanen mostrándose en un estado de forma espectacular.

Pero los Lakers remontaron. Un triple en suspensión de Doncic a pocos segundos del final del segundo cuarto dio a Los Ángeles una ligera ventaja al descanso.

Los Lakers han logrado un inicio perfecto con un balance de 3-0

Los Jazz habían vuelto a ponerse por delante a poco más de cuatro minutos del final, cuando otro triple de Doncic igualó el marcador a 116-116.

A partir de ahí, Dončić y Reaves se mostraron implacables, superando entre los dos a toda la ofensiva de los Jazz en el último cuarto entre los dos, mientras los renovados Lakers lograban un inicio perfecto de 3-0.

"Somos un grupo muy unido. Creo que todos los que han llegado nuevos se sienten muy bien acogidos aquí. Eso es lo que queremos", afirmó Doncic.

La racha invicta de los 76ers llega a su fin

Mientras tanto los Philadelphia 76ers de James, que habían ganado sus tres primeros partidos, cayeron por 106-93 ante los Pistons de Detroit.

Detroit —que lideró la Conferencia Este la temporada pasada— se mantuvo por delante en todo momento, llegando a tener una ventaja de 21 puntos en el segundo cuarto.

Tyrese Maxey hizo todo lo posible por meter de nuevo a los Sixers en el partido con 18 puntos en el último cuarto, pero los Pistons aguantaron el tipo y también se colocaron con un balance de 3-0.

"Simplemente nos mantenemos firmes. No nos estamos precipitando", afirmó Cade Cunningham, que fue el máximo anotador de Detroit con 26 puntos.

Los Knicks registran el peor inicio de temporada de un campeón vigente de la NBA desde 2011

Por otra parte, los los New York Knicks perdieron su tercer partido consecutivo, cayendo por 111-102 ante los Orlando Magic a pesar de los 28 puntos de Jalen Brunson.

Es el peor inicio de temporada de los actuales campeones de la NBA desde que los Dallas Mavericks en 2011.

"La realidad es que encajar 40 puntos en el último cuarto es demasiado... Cuando no estás acertando en el tiro, como nos pasa a nosotros, tienes que buscar otras formas de ganar el partido", afirmó el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Franz Wagner anotó 21 puntos solo en el último cuarto para asegurar la primera victoria de la temporada de Orlando.

Los Thunder han perdido a Jalen Williams

Actual Jugador Más Valioso de la NBA Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador con 34 puntos en la victoria del Oklahoma City Thunder sobre los Clippers por 108-101.

Pero la victoria se vio empañada por una lesión de Jalen Williams, quien se rompió el tobillo de forma espantosa en una penetración hacia el aro, y tuvo que ser retirado de la cancha en camilla.

"Simplemente me da pena... Tenemos que aguantar el tipo hasta que vuelva", dijo Gilgeous-Alexander, quienparecía estar a punto de llorar tras el incidente.

"Es una situación complicada, tío. No nos está yendo muy bien. Es duro para los chicos", añadió el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault.

Y Anthony Edwards anotó 26 puntos, la mejor marca del partido, y los Minnesota Timberwolves lograron su tercera victoria consecutiva con holgura, por 117-94, frente a los Toronto Raptors.