Jesús Romero, analista político, comandante retirado y exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, afirmó este lunes en el noticiero de Voz News que el regreso de María Corina Machado a Venezuela forma parte de una negociación más profunda relacionada con la transición política del país. Durante una entrevista con la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor, Romero sostuvo que Diosdado Cabello podría estar cerca de entregarse a la justicia estadounidense y aseguró estar "90% seguro" de que Delcy y Jorge Rodríguez abandonarán Venezuela antes de que se celebren elecciones.

"El retorno de María Corina Machado es un detonante para asegurar que la entrega de Diosdado Cabello suceda más rápido", explicó Romero, quien considera que las autoridades venezolanas podrían haber perdido su utilidad para Washington. A su juicio, "nada hubiese sucedido sin la mano dura de los norteamericanos", pues Estados Unidos estaría utilizando "toda la presión y todo el juego rudo" para alcanzar sus objetivos en Venezuela.

El analista también destacó que la entrada de Machado al país, después de varios intentos fallidos, habría sido posible gracias a la colaboración internacional. "Yo entiendo que Panamá, Colombia y Estados Unidos han colaborado para el regreso de María Corina Machado", señaló, aunque insistió en que la dirigente opositora merece buena parte del reconocimiento por superar los obstáculos que impedían su retorno.

Romero consideró especialmente significativo que Machado pudiera desplazarse desde el estado Lara hacia Caracas sin que las fuerzas de seguridad del régimen interrumpieran su recorrido. "No hubo ningún tipo de obstáculo, no hubo ningún tipo de interrupción por parte del régimen venezolano", afirmó. Para el exoficial de inteligencia, esa ausencia de impedimentos sugiere que "hay un tipo de negociación mucho más profundo que las imágenes que logramos ver".

Sobre el futuro de la transición, Romero planteó que Delcy y Jorge Rodríguez podrían salir del país antes de que se complete el proceso, mientras Cabello sería entregado a la Justicia estadounidense. "Yo creo que Delcy y Jorge Rodríguez es posible que abandonen Venezuela antes de esa transición y que Diosdado Cabello sea entregado a la justicia norteamericana", declaró. Según su análisis, el objetivo final sería celebrar elecciones democráticas en las que puedan participar todos los venezolanos, incluidos quienes viven en el extranjero.

Consultado sobre la posibilidad de que los hermanos Rodríguez abandonen Venezuela antes de los comicios, Romero fue categórico: "Yo estoy 90% seguro de que ese es el plan". El analista también describió el regreso de Machado como un acontecimiento histórico por la respuesta de sus seguidores, que salieron a recibirla. Comparó las imágenes con la acogida popular que recibió el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez en 1972 y concluyó: "Esto es casi inaudito, estamos haciendo historia".

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