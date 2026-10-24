Los Knicks y los Spurs encajan su segunda derrota y siguen sin ganar en la NBA

Los New York Knicks y los San Antonio Spurs comenzaron la nueva temporada de la NBA con dos derrotas consecutivas, después de caer este viernes ante los Boston Celtics y los Houston Rockets, respectivamente. Los Miami Heat de Giannis Antetokounmpo también registraron un balance de 0-2 tras perder en casa frente a los Detroit Pistons.

La jornada dejó actuaciones destacadas, como los 36 puntos de Jayson Tatum para impulsar el primer triunfo de Boston y el tapón decisivo de Amen Thompson sobre Victor Wembanyama para asegurar la victoria de Houston por 114-110.

Amen Thompson frena a Wembanyama

Los Spurs volvieron a tropezar ante su público al perder por 114-110 frente a los Rockets, después de su derrota en el debut contra los Oklahoma City Thunder.

El francés Victor Wembanyama mejoró su rendimiento respecto al estreno y encabezó el ataque de San Antonio con 25 puntos, 13 rebotes y dos tapones. Los cinco titulares del equipo alcanzaron los dobles dígitos en anotación, pero el banquillo solo contribuyó con 21 puntos.

Houston encontró en el turco Alperen Sengün a su principal referente ofensivo, con 29 puntos, mientras que Kevin Durant y Amen Thompson aportaron 20 cada uno.

Thompson, además, protagonizó la jugada defensiva que sentenció el encuentro. Con los Rockets por delante 112-100 y apenas tres segundos en el reloj, Wembanyama recibió el balón en la pintura, giró para intentar una bandeja y se encontró con un monumental tapón del escolta de Houston.

Pese a medir 23 centímetros menos que el pívot francés, Thompson logró impedir la canasta y asegurar el segundo triunfo de los Rockets.

Tatum lidera el primer triunfo de Boston

Los Knicks, vigentes campeones según la información facilitada, también sufrieron su segunda derrota consecutiva al caer por 107-103 ante los Boston Celtics en el TD Garden.

Jayson Tatum fue el gran protagonista del encuentro con 36 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y tres robos. El alero asumió el liderazgo ofensivo de Boston después de un discreto estreno en la derrota ante Detroit.

Tatum, que se perdió buena parte de la temporada anterior por una rotura del tendón de Aquiles, anotó nueve puntos en el último cuarto, cuando los Knicks llegaron a situarse a solo un punto tras comenzar el parcial con una desventaja de 12.

Paul George y Neemias Queta acompañaron a Tatum con 15 puntos cada uno. Por los Knicks, Karl-Anthony Towns lideró la anotación con 22 puntos, mientras que el capitán Jalen Brunson sumó 19.